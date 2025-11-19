Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж совершили неанонсированный визит в Киев, где проведут ряд важных встреч с руководством Украины.

Об этом сообщило издание Politico.

Визит высокопоставленных чиновников Пентагона в Киев 19 ноября: что известно

По данным издания, начиная с 19 ноября, американская делегация проведет встречи с руководителями украинской армии, народными депутатами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ведущей темой обсуждения станет возобновление переговорных усилий по возможным путям к миру, которые пока остаются заблокированными из-за позиции Москвы.

Также США и Украина продолжают работу над масштабным соглашением по обмену военными технологиями, в частности в сфере беспилотников и автономных боеприпасов.

Визит Дрисколла и Джорджа должен усилить эти переговоры.

Украина, по оценкам аналитиков, превратилась в глобального лидера в создании и боевом применении дронов как ближнего, так и дальнего радиуса действия.

Именно эти системы существенно повлияли на ход войны и позволили Украине глубоко поражать цели на территории РФ.

Как отмечает Politico, решение отправить в Киев именно министра армии может показаться нетипичным, ведь его миссия содержит элементы миротворческой дипломатии. Однако Дрисколл — опытный военный, соратник вице-президента США Джей Ди Вэнса еще со времен учебы в Йеле и одна из ключевых фигур нынешнего Пентагона.

При этом действующий министр обороны Пит Хэгсет в Киев не приезжал.

Стоит отметить, что Дрисколл и Джордж стали самыми высокопоставленными чиновниками Пентагона в период президентства Дональда Трампа, которые посетили Украину.

