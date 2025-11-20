Генштаб Вооруженных сил опроверг информацию, распространенную руководством РФ, о якобы полном захвате Купянска и Ямполя, а также контроле над 80% Волчанска и 70% Покровска.

Генштаб опроверг заявление РФ о захвате Купянска

По официальным данным, Купянск находится под контролем Сил обороны Украины.

В городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и ликвидации ДРГ противника, проникших в населенный пункт.

Подобная ситуация наблюдается и в районе Ямполя, где украинские подразделения проводят поисково-ударные операции.

В Генштабе также опровергли заявление РФ о якобы контроле над 80% Волчанска и 70% Покровска.

— В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Организуются дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их скопления выявляются и уничтожаются, — отмечается в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что “единственные кровавые достижения руководства РФ — это убийства женщин и детей, как это было во время удара по жилому дому в Тернополе”.

— Напомним, что российская пропаганда месяц назад уже “возила” журналистов в Купянск и Покровск. Очередная информационная ложь российского Генштаба направлена только на то, чтобы скрыть критические потери российской армии, которую гонят в постоянные мясорубки, — информирует Генштаб в четверг, 20 ноября.

