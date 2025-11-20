Генштаб Збройних сил спростував інформацію, поширену керівництвом РФ, про нібито повне захоплення Куп’янська та Ямполя, а також контроль над 80% Вовчанська і 70% Покровська.

Генштаб спростував заяву РФ про захоплення Куп’янська

За офіційними даними, Куп’янськ перебуває під контролем Сил оборони України.

У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи і спеціальні дії з пошуку та ліквідації ДРГ противника, які проникли до населеного пункту.

Зараз дивляться

Подібна ситуація спостерігається й у районі Ямполя, де українські підрозділи проводять пошуково-ударні операції.

У Генштабі також заперечили заяву РФ про нібито контроль над 80% Вовчанська та 70% Покровська.

– У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються, – зазначено в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що “єдині криваві здобутки керівництва РФ – це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі”.

– Нагадаємо, що російська пропаганда місяць тому уже “возила” журналістів до Купʼянська і Покровська. Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні мʼясні штурми, – інформує Генштаб в четвер, 20 листопада.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.