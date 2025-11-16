Российские оккупанты постепенно теряют контроль над частью Купянска в Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов.

Трегубов о ситуации в Купянске

Трегубов опроверг заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских сил на Купянском направлении.

По его словам, никакого окружения не было и нет.

– Наблюдается тенденция, по которой россияне очень постепенно, но теряют контроль над городом, в частности над северными районами, где они вошли и пытались закрепиться. На данный момент их там стало меньше в результате эффективных контрдействий. Пока что победой это назвать нельзя, это рабочий процесс. Но то, что анонсы россиян о падении Купянска были немного преждевременными, мы уже можем сказать наверняка, – отметил Виктор Трегубов.

Он подчеркнул, что хотя процесс нельзя назвать быстрой победой, ситуация меняется в пользу Украины, а контрудары продолжаются ежедневно.

Трегубов также отметил, что украинские силы успешно проводят контрдействия в северных районах города, где враг ранее пытался закрепиться.

Ранее Трегубов сообщал, что в северных микрорайонах Купянска российские силы пытаются удержать позиции, тогда как украинские подразделения продолжают их оттуда выбивать.

Ситуацию значительно осложняет логистика: добраться до города проблематично для обеих сторон.

