Национальное антикоррупционное бюро Украины на прошлой неделе провело обыски в главном офисе Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Обыски в Гослекслужбе: что нашло НАБУ

Отмечается, что обыскивали не только главный офис учреждения, но и кабинет руководителя Гослекслужбы Романа Исаенко.

В результате НАБУ изъяло большое количество документов, а Исаенко после обысков взял больничный.

Отметим, что Гослекслужба является регулирующим органом, который выдает лицензии на деятельность аптек и проверяет лекарства на соответствие требованиям.

Пока официально неизвестно, по какому делу прошли обыски, однако журналисты со ссылкой на неназванных собеседников в правоохранительных органах сообщают, что дело связано с незаконным обогащением.

Напомним, в феврале 2025 года Роман Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info, согласно которому частная лаборатория Добробут-Ликилаб почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Гослекслужбы.

Эту лабораторию якобы создали люди из окружения Исаенко и профильный сотрудник СБУ.

Отмечается, что также обыски могут касаться одного из фигурантов дела Тимура Миндича, который, по словам собеседников ЭП на фармрынке, связан с этим сектором.

