Сегодня, 20 ноября, Украина получила 1 тыс. тел, которые, по информации российской стороны, принадлежат украинским военным.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Украине вернули 1 000 тел погибших

Как отметили в Коордштабе, это одна из крупнейших репатриационных операций за все время полномасштабной войны.

В ближайшее время следователи вместе с судебно-медицинскими экспертами МВД проведут все необходимые экспертизы, чтобы установить личности погибших.

После идентификации тела передадут семьям.

Операцию удалось осуществить благодаря совместной работе Коордштаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В штабе выразили отдельную благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и помощь.

Напомним, что во время последних репатриационных мероприятий 23 октября было возвращено также 1 тыс. погибших украинцев.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

