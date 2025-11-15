По поручению президента Украины секретарь СНБО Рустем Умеров провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по возобновлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена.

Об этом Умеров сообщил в Telegram.

Результаты переговоров в Турции

По результатам этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности.

Речь идет об освобождении 1,2 тыс. украинцев.

В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты.

— Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома — за семейным столом и рядом с родными, — написал Умеров.

Напомним, что накануне секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул, где приступил к работе над разблокированием процесса обмена пленными.

Он заявил, что в ближайшие дни будет работать в Турции и странах Ближнего Востока, чтобы продвинуться в выполнении предварительных договоренностей, в частности — возобновлении работы над обменами.

Напомним, что последний раз обмен пленными состоялся 2 октября. Тогда на родину удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских.

