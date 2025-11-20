Сьогодні, 20 листопада, Україна отримала 1 тис. тіл, які, за інформацією російської сторони, належать українським військовим.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули 1 000 тіл полеглих

Як зазначили у Коордштабі, це одна з найбільших репатріаційних операцій за весь час повномасштабної війни.

Найближчим часом слідчі разом із судово-медичними експертами МВС проведуть усі необхідні експертизи, щоб встановити особи загиблих.

Після ідентифікації тіла передадуть родинам.

Операцію вдалося здійснити завдяки спільній роботі Коордштабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

У штабі висловили окрему вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та допомогу.

Нагадаємо, що під час останніх репатріаційних заходів 23 жовтня було повернуто також 1 тис. полеглих українців.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

