Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проєкт якого отримала від США, однак має чіткі червоні лінії стосовно територій та суверенітету.

Про це сказала заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин під час засідання Ради Безпеки ООН.

Мирний план США: які червоні лінії має Україна

Христина Гайовишин наголосила, що Україна підтримує пропозиції, спрямовані на припинення війни і залишається відкритою до співпраці зі США, ЄС та партнерами усього світу.

Попри те, що прагнення до миру є позицією Києва від початку війни, кожна ракета агресорів свідчить, що Росія обирає ескалацію, а не діалог.

– Наші червоні лінії є чіткими й непорушними. Ми ніколи не визнаємо – ані офіційно, ані будь-яким іншим чином – тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України як російську. Наша земля не продається. Україна не погодиться на жодні обмеження свого права на самооборону або чисельності й можливостей наших Збройних сил, – заявила вона.

Крім того, за словами заступниці постпредставника, українці не терпітимуть жодних посягань на суверенітет, включно з суверенним правом обирати союзи, до яких прагнуть.

Вона додала, що будь-який справжній мирний процес передбачає дотримання фундаментального принципу, де нічого не вирішується про Україну без України, та про Європу без Європи.

– І дозвольте мені бути такою ж чіткою: ми не будемо винагороджувати прагнення до геноциду, що лежить в основі російської агресії, підриваючи нашу ідентичність, зокрема нашу мову, – зауважила Гайовишин.

Також заступниця постпреда підкреслила, що для миру необхідно посилити підтримку України, як фінансову, так і військову.

Це не буде ескалацією, а лиш примусить Москву до конструктивних переговорів.

– Кремлівський режим не зупиниться, якщо його не зупинити непохитним і узгодженим тиском. Якщо ми не зупинимо Росію зараз, її агресія не обмежиться Україною, – попередила Христина Гайовишин.

Вона додала, що Кремль продовжить експортувати війну, репресії та окупацію, а також здійснюватиме ще більше катувань, звірств, нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими, поширюватиме сексуальне насильство, викрадення дітей, нищення культурної спадщини та руйнування довкілля.

– Історія буде безжальним суддею, якщо Росія зрештою отримає винагороду за свою агресивну війну, а не буде притягнута до відповідальності, – підсумувала вона

На завершення виступу заступниця постпреда закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію з вимогою повного, беззастережного та негайного припинення вогню.

За її словами, це є необхідною передумовою початку конструктивних переговорів і створення простору для дипломатії.

Проєкт мирного плану: що пропонує США

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа нібито проводить таємні консультації з представниками РФ щодо розробки плану завершення війни.

Медіа зазначають, що у ньому 28 положень, серед яких:

Україна має безперешкодно віддати росіянам увесь схід Донбасу, включно з територіями, які контролює наразі;

військо має бути скорочене;

військо має бути скорочене; іноземні війська не можна буде розміщувати в Україні, західна далекобійна зброя більше не постачатиметься;

Україна має відмовитися від ключових видів озброєння та скоротити прохання про військову допомогу від США.

Офіційні представники з Києва, які бачили план, повідомили, що він відповідає максималістським вимогам Кремля, тож без суттєвих змін він не буде реалізований для України.

Державний секретар США Марко Рубіо, тим часом, зробив заяву, що для досягнення тривалого миру в Україні обом сторонам війни нібито доведеться піти на складні компроміси.

У свою чергу головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що Євросоюз вітає зусилля для припинення війни в Україні, однак будь-який такий план має залучати Україну та Європу.

