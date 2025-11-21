Соединенные Штаты ожидают от Украины более быстрого продвижения в переговорном процессе и хотят получить предварительный вариант соглашения о завершении войны уже к Дню благодарения.

Эту дату в Вашингтоне рассматривают как ключевую для дальнейшего политического планирования.

Об этом сообщает Financial Times.

Сейчас смотрят

Мирный план от Киева: какие ожидания США

По информации FT, американская администрация хочет, чтобы Киев до 27 ноября предоставил согласованный и оформленный проект документа.

После этого Вашингтон планирует передать его России как основу для дальнейших дипломатических шагов.

По данным источников, в Белом доме стремятся, чтобы процедура продвинулась уже к началу декабря.

Этот период рассматривают как возможное окно возможностей для формирования новой политической инициативы, которая могла бы повлиять на ход войны.

FT отмечает, что Украине прямо сигнализируют о необходимости более активно включаться в переговорные процессы.

Американская сторона хочет получить от Киева четко сформулированную позицию в виде проекта соглашения, который в дальнейшем можно будет адаптировать для подачи Москве.

В материале говорится, что украинские структуры прорабатывают несколько вариантов документа, анализируя предложенные США подходы и корректируя их с учетом интересов безопасности Украины.

20 ноября в Офисе президента подтвердили, что Владимир Зеленский официально получил от США проект плана, который Вашингтон считает инструментом для активизации дипломатии.

В заявлении отмечается, что президент обозначил ключевые принципы, которых должна придерживаться Украина.

После переговоров стороны договорились совместно прорабатывать предложения, чтобы достичь справедливого завершения войны.

В ближайшие дни Зеленский намерен обсудить ситуацию и ключевые пункты будущего документа непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис сообщила о чрезвычайно результативных переговорах, которые она и министр армии США Дэн Дрисколл провели в Киеве.

По ее словам, все участники переговоров разделяют видение Трампа относительно завершения войны.

Дэвис заявила, что нынешние события создают реальные предпосылки для мира, которого украинцы ждали годами.

Она также подчеркнула, что за последние полтора суток дипломатическая активность в направлении Украина–США достигла беспрецедентного уровня:

— Это один из самых амбициозных дипломатических темпов, которые я видела за 30 лет практики, — сказала глава посольства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.