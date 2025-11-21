Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров заперечив інформацію, яка з’явилася в окремих медіа, щодо нібито узгодження або вилучення окремих положень потенційного мирного плану під час консультацій із представниками США.

Про це він заявив у своєму Telegram.

Умєров про “узгодження” мирного плану

За словами Умєрова, поширена в медіа інформація про нібито “погодження” або “вилучення” певних пунктів мирного плану не має нічого спільного з реальністю. Він назвав це прикладами неперевірених припущень, що не відображають зміст консультацій.

— Ми працюємо в межах незмінних принципів України — захист суверенітету, безпека наших громадян і досягнення справедливого миру, — резюмував секретар РНБО.

Умєров наголосив, що його нещодавня поїздка до Вашингтона мала виключно технічне завдання — організувати зустрічі та підготувати ґрунт для діалогу.

— Жодних оцінок, погоджень чи коригувань будь-яких пунктів я не надавав. Це не належить до моєї компетенції та не відповідає офіційній процедурі, — наголосив він.

Секретар РНБО повідомив, що консультації з американською стороною тривають.

Після розмови президента України з делегацією, уповноваженою Дональдом Трампом, дискусії перейшли в технічну площину — на рівень профільних команд у Києві.

— Ми уважно опрацьовуємо всі пропозиції партнерів і очікуємо такого ж коректного ставлення до української позиції, — зазначив Умєров.

Нагадаємо, що Вашингтон передав Києву попередній проєкт мирного плану для закінчення війни та очікує отримати попередній варіант угоди вже до Дня подяки 27 листопада.

