Це не мої повноваження – Умеров про “погодження” пунктів мирного плану
Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров заперечив інформацію, яка з’явилася в окремих медіа, щодо нібито узгодження або вилучення окремих положень потенційного мирного плану під час консультацій із представниками США.
Про це він заявив у своєму Telegram.
Умєров про “узгодження” мирного плану
За словами Умєрова, поширена в медіа інформація про нібито “погодження” або “вилучення” певних пунктів мирного плану не має нічого спільного з реальністю. Він назвав це прикладами неперевірених припущень, що не відображають зміст консультацій.
— Ми працюємо в межах незмінних принципів України — захист суверенітету, безпека наших громадян і досягнення справедливого миру, — резюмував секретар РНБО.
Умєров наголосив, що його нещодавня поїздка до Вашингтона мала виключно технічне завдання — організувати зустрічі та підготувати ґрунт для діалогу.
— Жодних оцінок, погоджень чи коригувань будь-яких пунктів я не надавав. Це не належить до моєї компетенції та не відповідає офіційній процедурі, — наголосив він.
Секретар РНБО повідомив, що консультації з американською стороною тривають.
Після розмови президента України з делегацією, уповноваженою Дональдом Трампом, дискусії перейшли в технічну площину — на рівень профільних команд у Києві.
— Ми уважно опрацьовуємо всі пропозиції партнерів і очікуємо такого ж коректного ставлення до української позиції, — зазначив Умєров.
Нагадаємо, що Вашингтон передав Києву попередній проєкт мирного плану для закінчення війни та очікує отримати попередній варіант угоди вже до Дня подяки 27 листопада.