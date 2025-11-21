В усіх регіонах України відключатимуть електропостачання у суботу, 22 листопада.

Відключення світла на 22 листопада

Як повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго, час і обсяг відключень світла 22 листопада будуть такими:

графіки погодинних обмежень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 3,5 черг;

графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, тому варто відстежувати інформацію на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

