Графіки відключення світла на 22 листопада: обмеження діятимуть у всіх областях
- В усіх регіонах України обмежуватимуть постачання електрики у суботу, 22 листопада.
- В Укренерго розповіли, як саме відключатимуть світло.
В усіх регіонах України відключатимуть електропостачання у суботу, 22 листопада.
Відключення світла на 22 листопада
Як повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго, час і обсяг відключень світла 22 листопада будуть такими:
- графіки погодинних обмежень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 3,5 черг;
- графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, тому варто відстежувати інформацію на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
