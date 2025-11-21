Розмови про можливу зміну кордонів і досягнення Росією успіху у своїй агресії для України не є чимось прийнятним.

Про це заявила посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина під час Global Women’s Summit-2025 у Вашингтоні.

Стефанішина про можливу “зміну кордонів”

На запитання про червоні лінії України Стефанішина відповіла, що питання територіальної цілісності та зміни кордонів України не можуть обговорюватися під час переговорів.

– Йдеться про зупинку на поточній лінії. Про це казав мій президент після зустрічі у Вашингтоні з президентом Трампом, – сказала вона.

Дипломатка допустила детальне обговорення щодо того, де саме проходить ця лінія, але назвала неприйнятною зміну кордонів.

– Казати, що Україна змінює кордони, а Росія досягає успіху у своїй воєнній агресії, не є чимось прийнятним. Звичайно, що загроза незалежності України і дозвіл Росії мати думку про нову агресію не є чимось прийнятним, – додала вона.

Стефанішина також заявила, що “якщо казати про 28 російських пунктів серйозно, то вони не дуже мають сенс”.

На її думку, українці впевнені у собі та підтримують лідерство президента Трампа, проте особисто її турбує те, що росіяни завжди уникають прямих переговорів. Вона додала, що найбільше її лякає, що росіяни будуть затягувати процес і грати у тактичні ігри.

Раніше видання Axios опублікувало повний текст 28 пунктів мирного плану США. Згідно з проєктом, Київ має відмовитися від Донбасу, обмежити чисельність своїх військових сил та погодитися ніколи не вступати до НАТО.

Американська сторона наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду в “агресивні терміни”.

Джерело : Укрінформ

