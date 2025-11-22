На Покровском направлении РФ вынуждена задействовать резервы из-за больших потерь — ГВ Восток
- Самые ожесточенные бои продолжаются в Покровско-Мирноградской агломерации, где враг сосредоточил наибольшие силы, но несет значительные потери и вынужден вводить резервы.
- Силы обороны сдерживают атаки, уничтожают штурмовые группы в городской застройке, удерживают ключевые рубежи и перерезают логистические пути оккупантов.
- Украинские подразделения укрепляют оборону и улучшают собственную логистику.
Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, где враг сосредоточил наибольшее количество своих войск.
Ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации
На Покровском направлении враг продолжает концентрировать основные усилия, но при этом несет большие потери и уже вынужден задействовать оперативный резерв, сообщает Группировка войск Восток в Facebook.
Отмечается, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия с привлечением воинских частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других составляющих Сил обороны Украины.
— В течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска. Однако эти действия не увенчались успехом, противник ликвидируется в городской застройке, — говорится в сообщении.
Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.
Из-за невозможности прорвать оборону Покровска российские военные пытаются обойти город. В частности, враг небольшими группами попытался выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Все вражеские группы были уничтожены.
Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску. На других путях возводятся дополнительные инженерные заграждения.
— В районе Мирнограда враг продолжает попытки наступать небольшими штурмовыми группами, пытаясь просочиться в город. Эти попытки вовремя выявляются, а враг обезвреживается. Украинские подразделения уверенно держат оборону в городе, — говорится в сообщении.
Для украинских подразделений организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения всем необходимым.
К тому же, как отметили военные, Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов.