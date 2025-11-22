Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, где враг сосредоточил наибольшее количество своих войск.

Ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации

На Покровском направлении враг продолжает концентрировать основные усилия, но при этом несет большие потери и уже вынужден задействовать оперативный резерв, сообщает Группировка войск Восток в Facebook.

Отмечается, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия с привлечением воинских частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других составляющих Сил обороны Украины.

— В течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска. Однако эти действия не увенчались успехом, противник ликвидируется в городской застройке, — говорится в сообщении.

Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

Из-за невозможности прорвать оборону Покровска российские военные пытаются обойти город. В частности, враг небольшими группами попытался выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Все вражеские группы были уничтожены.

Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску. На других путях возводятся дополнительные инженерные заграждения.

— В районе Мирнограда враг продолжает попытки наступать небольшими штурмовыми группами, пытаясь просочиться в город. Эти попытки вовремя выявляются, а враг обезвреживается. Украинские подразделения уверенно держат оборону в городе, — говорится в сообщении.

Для украинских подразделений организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения всем необходимым.

К тому же, как отметили военные, Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов.

