Продовжується оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, де ворог зосередив найбільшу кількість своїх військ.

Ситуація у Покровсько-Мирноградській агломерації

На Покровському напрямку ворог і надалі концентрує основні зусилля, але натомість зазнає і найбільших втрат і вже змушений задіяти оперативний резерв, повідомляє Угрупування військ Схід.

Зазначається, у Покровську продовжуються пошуково-штурмові дії з залученням військових частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших складових Сил оборони України.

– Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська. Проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові, – йдеться у дописі.

Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації.

Через неможливість протиснути оборону Покровська російські військові намагаються обійти місто. Зокрема, ворог малими групами спробував вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Всі ворожі групи були знищені.

Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська. На інших шляхах нарощуються додаткові інженерні загородження.

– У районі Мирнограда ворог продовжує спроби наступати малими штурмовими групами, намагаючись просочитися в місто. Ці спроби вчасно виявляються, а ворога знешкоджують. “Українські підрозділи впевнено тримають оборону в місті, – йдеться у дописі.

Для українських підрозділів організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним.

До того ж, як зазначили військові, Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів.

