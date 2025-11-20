Атака на Рязанский НПЗ и подстанции Курщины: что в РФ говорят о последствиях
20 ноября атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и электроподстанции в Курской области.
Информацию косвенно подтвердили местные губернаторы.
Атака на Рязанский НПЗ: что известно
После атаки на Рязанский НПЗ, о котором активно писали местные, глава региона Павел Малков заявил о “возгорании на территории одного предприятия”.
– Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, – говорится в его сообщении.
Он добавил, что “падение обломков” произошло в нескольких районах Рязани.
Однако, по данным в сети, речь идет о Рязанском НПЗ, который уже как минимум восемь раз подвергался атакам.
Этот завод – часть ПАО Роснефть и одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России.
Его мощность – около 17 млн тонн нефти в год, в частности он производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.
Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил, что за последние недели в РФ удалось успешно атаковать пять НПЗ, среди которых:
- Рязанский;
- Ильский;
- Саратовский;
- Орский;
- Волгоградский.
При этом Рязанский и Волгоградский останавливали работу после ударов.
Напомним, Рязанский нефтеперерабатывающий завод Роснефти в последний раз приостанавливал переработку нефти после атаки украинского дрона 15 ноября.
Атака на подстанции в Курской области: что известно
После атаки на подстанции в Курской области, по словам губернатора Александра Хинштейна, без электричества остались около 16 тыс. человек.
Глава области перечислил, что без света сидят абоненты в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах Курщины.
В то же время он не стал уточнять, сколько объектов подверглись атаке и сколько времени понадобится для ремонта и восстановления электроснабжения.