20 ноября атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и электроподстанции в Курской области.

Информацию косвенно подтвердили местные губернаторы.

Атака на Рязанский НПЗ: что известно

После атаки на Рязанский НПЗ, о котором активно писали местные, глава региона Павел Малков заявил о “возгорании на территории одного предприятия”.

– Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, – говорится в его сообщении.

Он добавил, что “падение обломков” произошло в нескольких районах Рязани.

Однако, по данным в сети, речь идет о Рязанском НПЗ, который уже как минимум восемь раз подвергался атакам.

Этот завод – часть ПАО Роснефть и одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России.

Его мощность – около 17 млн тонн нефти в год, в частности он производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил, что за последние недели в РФ удалось успешно атаковать пять НПЗ, среди которых:

Рязанский;

Ильский;

Саратовский;

Орский;

Волгоградский.

При этом Рязанский и Волгоградский останавливали работу после ударов.

Напомним, Рязанский нефтеперерабатывающий завод Роснефти в последний раз приостанавливал переработку нефти после атаки украинского дрона 15 ноября.

Атака на подстанции в Курской области: что известно

После атаки на подстанции в Курской области, по словам губернатора Александра Хинштейна, без электричества остались около 16 тыс. человек.

Глава области перечислил, что без света сидят абоненты в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах Курщины.

В то же время он не стал уточнять, сколько объектов подверглись атаке и сколько времени понадобится для ремонта и восстановления электроснабжения.

