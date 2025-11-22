Нічна атака дронів на Крим: під ударом була електропідстанція в Красноперекопську
У ніч проти суботи, 22 листопада, тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників.
Вибухи пролунали у кількох населених пунктах півострова — Сімферополі, Гвардійському, Красноперекопську та Армянську.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака безпілотників на Крим: що відомо
За даними OSINT-аналізу ASTRA, під удар потрапила електропідстанція в Красноперекопську.
— В ніч на 22 листопада жителі анексованого Криму повідомляли про вибухи. В телеграм-каналах з’явилося відео одного з ударів. ASTRA геолокувала кадри та підтвердила, що на них зафіксовано атаку на електропідстанцію за адресою: Північна вулиця, 14 у Красноперекопську, — йдеться у повідомленні ASTRA.
Електропідстанція 220 кВ Красноперекопськ є магістральною підстанцією високовольтної мережі (вузол ФСК/Россеті), через яку здійснюється транзит і розподіл електроенергії по північній частині Криму.
Ця підстанція є одним із ключових вузлових елементів енергосистеми півострова.
Поблизу розташована ПС 220/6 кВ Сода — заводська підстанція Кримського содового заводу, поруч із якою місцеві мешканці також повідомляли про потужні вибухи.
За попередньою інформацією, під удар могли потрапити критично важливі енергетичні об’єкти.