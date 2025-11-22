Фігурантів антикорупційної справи Мідас – Тимура Міндіча та Олександра Цукермана – оголошено в розшук.

Відповідна інформація про це 22 листопада з’явилася у базі розшуку МВС.

Міндіча і Цукермана оголосили у розшук: що відомо

У переліку осіб, що переховуються від органів досудового розслідування, зазначено, що Міндіч і Цукерман зникли 20 листопада 2025-го.

Нагадаємо, що за результатами розслідування НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в Україні їм інкримінують причетність до корупційних злочинів.

Операція Мідас: що відомо

За даними детективів, розслідування у справі тривало 15 місяців і включало аналіз понад тисячі годин аудіозаписів.

Слідчим вдалося задокументувати діяльність високопоставленої організованої групи, яка, за версією слідства, створила широку схему впливу на стратегічні підприємства, зокрема на АТ Енергоатом.

Пізніше нардеп Ярослав Железняк повідомив про обшуки НАБУ в ексміністра енергетики, і, на той час, міністра юстиції Германа Галущенка. Слідчі дії також проводилися в Енергоатомі.

За інформацією НАБУ, головним механізмом схеми було систематичне вимагання неправомірної вигоди у контрагентів Енергоатому — від 10 до 15% від вартості контрактів.

Компаніям нав’язували “відкат” в обмін на безперешкодне проведення платежів, можливість залишатися постачальником або уникнути штучних затримок.

Неофіційно це називали “шлагбаумом”.

До реалізації корупційної системи керівник організації залучив колишнього заступника голови Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, а також експравоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в держкомпанії.

Завдяки впливу в міністерстві та Енергоатомі вони контролювали призначення, закупівлі та фінансові потоки підприємства.

У результаті фактичне управління стратегічною компанією з річним оборотом понад 200 млрд грн здійснювали неофіційні “смотрящі”, а не формальні посадові особи.

