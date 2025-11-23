Сили спеціальних операцій завдали ударів по цілям на Донеччині у битві за Покровськ.

На Покровському напрямку українські військові вразили важливі ворожі позиції

Підрозділи Сил спеціальних операцій із застосуванням Middle strike дронів завдали серію уражень ворогу, що веде наступальні дії у бік Покровсько-Мирноградської агломерації.

Також безпосередньо у самому Покровську була знищена важлива позиція ворога, що надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою.

– “Висоту” на промисловому об’єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території під вогневий контроль. Також, ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу ворога. ССО успішним ударом Middle strike дрону типу баражуючий боєприпас знищили важливу позицію та живу силу противника, – повідомляє Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.

У селі Шахове було виявлене і знищене місце накопичення штурмових груп російської армії. У момент удару у будівлі знаходився особовий склад 336-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти. Перед цим підрозділом стоїть завдання замикання кільця навколо Покровська з Півночі. Кілька дронів ССО успішно досягли цілі.

У селі Сонцівка Покровського р-н, Донецької області уражено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БПЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії ЗС РФ. Дронами ССО була знищена жива сила противника.

У місті Докучаєвськ (Донецька обл. ТОТ України) був знищений ворожий склад боєприпасів. Об’єкт використовувся російською армією як точка зберігання, розподілення і відвантаження бойових засобів угрупування військ, що веде наступ на Покровськ.

У селі Рибинське (Донецька обл. ТОТ України) було успішно уражено розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування військ Восток ЗС РФ.

– Колишні виробничо-складські приміщення використовувалися як військовий об’єкт. На території підприємства ворогом були облаштовані інженерно-фортифікаційні споруди. Тривалий час фіксувалася активність військового вантажного автомобільного транспорту, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдали успішних уражень по кількох об’єктах на території.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей армії Росії.

Як повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, українські захисники зберігають позиції у центрі Покровська, росіянам закріпитися не вдається.

Зачищено від ворога райони залізничного вокзалу, педагогічного училища і скверу Соборний.

Нагадаємо, що вчора УВ Схід повідомляло, що на Покровському напрямку РФ вимушена задіювати резерви через великі втрати.

