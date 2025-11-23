Спецпризначенці Альфи Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях ворога у місті Покровськ Донецької області та в тимчасово окупованих районах області.

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

Як повідомляється в Telegram-каналі спецслужби, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА Zala та Гербера у тилу противника на території Донецької області.

В СБУ повідомили, що під час ударів були використані безпілотні апарати FP-2 з бойовими зарядами масою 105 кг, “що забезпечило високу ефективність операції”.

До речі, сьогодні також повідомлялось, що підрозділи Сил спеціальних операцій із застосуванням Middle strike дронів завдали серію уражень ворогу, що веде наступальні дії у бік Покровсько-Мирноградської агломерації.

Йдеться про склади боєприпасів РФ, також під ударом опинилось місце накопичення штурмових груп російської армії.

А вчора УВ Схід повідомляло, що на Покровському напрямку РФ вимушена задіювати резерви через великі втрати.

