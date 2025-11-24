Карта боевых действий на 24 ноября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 191 боевое столкновение на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.
Российские захватчики нанесли 52 авиационных удара и сбросили 129 управляемых авиабомб.
Кроме этого, враг осуществил 5628 обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5628 дронов-камикадзе.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 24 ноября 2025
Ситуация в Украине на 24 ноября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили девять атак оккупантов, противник нанес пять авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиабомб, и осуществил 138 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.
На Купянском направлении вчера произошло три вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник осуществил две попытки наступления в районе Часового Яра и Майского.
На Константиновском направлении враг осуществил 29 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультиного и в сторону Константиновки, Предтечиного и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороне, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.
На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск и Приморское.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 24 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 166 450 (+1 190);
- танков – 11 366 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 620 (+5);
- артиллерийских систем – 34 626 (+41);
- РСЗО – 1 549 (+2);
- средств ПВО – 1 248;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431);
- крылатых ракет – 3 981;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 006 (+84);
- специальной техники – 4 003.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 370-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.