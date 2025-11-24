С начала прошедших суток произошло 191 боевое столкновение на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.

Российские захватчики нанесли 52 авиационных удара и сбросили 129 управляемых авиабомб.

Кроме этого, враг осуществил 5628 обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5628 дронов-камикадзе.

Сейчас смотрят

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 24 ноября 2025

Ситуация в Украине на 24 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили девять атак оккупантов, противник нанес пять авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиабомб, и осуществил 138 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении вчера произошло три вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник осуществил две попытки наступления в районе Часового Яра и Майского.

На Константиновском направлении враг осуществил 29 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультиного и в сторону Константиновки, Предтечиного и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороне, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 24 ноября 2025 года

личного состава – около 1 166 450 (+1 190);

танков – 11 366 (+3);

боевых бронированных машин – 23 620 (+5);

артиллерийских систем – 34 626 (+41);

РСЗО – 1 549 (+2);

средств ПВО – 1 248;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431);

крылатых ракет – 3 981;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 006 (+84);

специальной техники – 4 003.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 370-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.