Від початку минулої доби відбулося 191 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 08:00.

Російські загарбники завдали 52 авіаційних ударів та скинули 129 керованих авіабомб.

Крім цього, ворог здійснив 5628 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5628 дронів-камікадзе.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 24 листопада 2025

Ситуація в Україні на 24 листопада 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили дев’ять атак окупантів, противник завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 138 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожих атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять ворожих спроб просунутись вперед у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 24 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 166 450 (+1 190);

танків – 11 366 (+3);

бойових броньованих машин – 23 620 (+5);

артилерійських систем – 34 626 (+41);

РСЗВ – 1 549 (+2);

засобів ППО – 1 248;

літаків – 428;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431);

крилатих ракет – 3 981;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 006 (+84);

спеціальної техніки – 4 003.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 370-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

