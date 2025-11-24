Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 24 ноября: уничтожено 1 190 оккупантов и более 40 артсистем
Потери врага на 24 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 190 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 370-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 166 450 убитыми и ранеными.
Потери врага на 24 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 166 450 (+1 190);
- танков – 11 366 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 620 (+5);
- артиллерийских систем – 34 626 (+41);
- РСЗО – 1 549 (+2);
- средств ПВО – 1 248;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431);
- крылатых ракет – 3 981;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 006 (+84);
- специальной техники – 4 003.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 370-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
