Потери врага на 24 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 190 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 370-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 166 450 убитыми и ранеными.

Потери врага на 24 ноября 2025 года

личного состава – около 1 166 450 (+1 190);

танков – 11 366 (+3);

боевых бронированных машин – 23 620 (+5);

артиллерийских систем – 34 626 (+41);

РСЗО – 1 549 (+2);

средств ПВО – 1 248;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431);

крылатых ракет – 3 981;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 006 (+84);

специальной техники – 4 003.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 370-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

