Потери врага на 24 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 190 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 370-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 166 450 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 24 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 166 450 (+1 190);
  • танков – 11 366 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 620 (+5);
  • артиллерийских систем – 34 626 (+41);
  • РСЗО – 1 549 (+2);
  • средств ПВО – 1 248;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431);
  • крылатых ракет – 3 981;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 006 (+84);
  • специальной техники – 4 003.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 370-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Харькове 23 ноября: враг наносил удары по энергетической инфраструктуре, есть погибшие

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.