Президент Володимир Зеленський заявив, що у мирному плані вже не 28 пунктів після зустрічі у Женеві. Також він закликав українців наступними днями та тижнями дуже уважно ставитися до повітряних тривог.

Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні.

Зеленський про мирний план

За словами президента, після переговорів врахували позицію України, але “ще є, над чим працювати” до фінальної версії документу.

– Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, уже не 28 пунктів, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом, дуже непросто, щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно, – сказав він.

Зеленський додав, що американська сторона налаштована конструктивно, а чутливі речі він має обговорити особисто з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський повідомив, що протягом дня відбувалися координації з європейськими партнерами, зокрема з президентами Фінляндії, Литви та Євроради, а також з прем’єр-міністрами Норвегії та Іспанії.

Він висловив подяку за чітку та щиру підтримку та додав, що команда доповідала щодо нового драфту кроків. Зеленський зазначив, що чутливі питання він обговорюватиме з президентом Трампом.

Зеленський наголосив, що Україна не стане перепоною для миру і готова робити все, щоб забезпечити гідний результат для мільйонів українців.

Він підкреслив, що навколо України існують численні інтереси, зокрема з боку Росії, яка намагається зірвати домовленості та продовжити війну.

– Також маємо бути свідомими, що Росія не зменшить тиск на нас, на Україну, на наших людей. Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є, – наголосив він.

Зеленський зазначив, що партнери, особливо США, мають враховувати загрози, про які попереджає їхня розвідка. Він підкреслив, що за наявності перемовин і реального конструктиву не повинно бути ракетних чи масованих ударів по Україні та її громадянах.

На його думку, це цілком можливо забезпечити силами глобальних лідерів, і багато в цьому залежить від Сполучених Штатів. Президент нагадав, що саме Росія розпочала війну й має її завершити, а необхідні умови для цього формуються у діалозі з партнерами.

