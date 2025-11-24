Прием заявок на выплату в рамках программы Зимняя поддержка на сумму 1 000 гривен начался в Украине 15 ноября. В частности, 1,7 миллиона граждан уже получили средства на карту в рамках программы Зимняя поддержка.

В каких магазинах можно потратить 1000 Зимней поддержки, читайте в нашем материале.

В каких магазинах можно потратить 1000 от Зеленского

Мы оказались в списке счастливчиков, которые первыми получили тысячу гривен в рамках программы Зимняя поддержка, поэтому решили провести эксперимент и попробовали потратить эти деньги сразу. К сожалению, не удалось пополнить мобильный счет.

На сайте Минэкономики указано, что оплатить услуги мобильной связи или интернет этими средствами нельзя. Ведь с 22 ноября условия использования средств в рамках программ Национальный кэшбэк и Зимняя поддержка изменились.

Более того, теперь деньги в рамках Национального кэшбэка и программы Зимняя поддержка нельзя потратить на путешествия, транспорт, кинотеатры, театры, музеи и спортивные услуги. Однако на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства указано, что средства можно использовать на продукты питания в магазинах и супермаркетах.

Тогда мы отправились в ближайший продуктовый магазин и выбрали товары украинского производства с пометкой Сделано в Украине и Национальный кэшбэк. Однако оплатить их с помощью средств программы Зимняя поддержка также не удалось. Мы позвонили на горячую линию сети АТБ и узнали, что несмотря на начисление 10% кэшбэка за товары украинского производства, потратить средства Зимней поддержки через эту сеть невозможно.

Далее попытались оплатить суши с доставкой в одной из известных сетей японской кухни — и снова платеж не прошел. Даже в аптеке, когда мы решили приобрести лекарства, оплата не состоялась.

Следующей точкой стал магазин Петриківка. К сожалению, оплатить покупку картой Национальный Кэшбэк нам не удалось. Позвонив на горячую линию магазина, мы узнали, что программа Зимняя поддержка в их сети не активирована, поэтому воспользоваться средствами пока невозможно.

В сети магазинов VARUS сообщили, что систему для оплаты планируют внедрять, однако точные сроки пока неизвестны. В сети магазинов Roshen также отказали, объяснив, что программа для прямого использования средств Зимней поддержки у них не действует, хотя действительно за покупку товаров украинского производства украинцам поступает 10% Национального кэшбэка.

В магазине Аврора нам сообщили, что 10% кэшбэка за товары украинского производства зачисляется на карту, но использовать средства Зимней поддержки на продукты питания в сети пока нельзя.

В сети книжных магазинов Yakaboo по нашему запросу уточнили, что оплатить книги в рамках зимней 1000 грн можно только при наличии специальной отметки — синей снежинки. Если же на книге нет этой отметки, расплатиться тысячей гривен от Зеленского или средствами Зимней поддержки не удастся.

Магазины, в которых можно потратить 1000 Зимней поддержки

Наконец, обратились на правительственную горячую линию, где нам объяснили, что система только внедряется, поэтому в ближайшее время на сайте Национального кэшбэка будет опубликован список магазинов, в которых можно потратить 1000 от Зеленского. В Минэкономики работают над списком производителей.

Сейчас задержка связана с тем, что с 22 ноября программы Национальный кэшбэк и Зимняя поддержка объединили, чтобы сделать условия использования средств в обеих программах общими. Поэтому сейчас идет процесс их синхронизации.

На правительственной горячей линии объяснили, что точный перечень MCC-кодов, по которым можно осуществлять оплату в рамках программы Зимняя поддержка, можно найти в Постановлении Кабмина №1443.

Там также подчеркнули, что купить продукты питания можно будет в магазинах и супермаркетах с MCC-кодом 5411. Кроме того, планируется, что потратить средства можно будет в точках с MCC-кодом 5499. Это рынки, специализированные магазины и точки продажи полуфабрикатов. Однако пока точного перечня, в каких магазинах можно потратить 1000 гривен, не опубликовано.

