На данный момент большое количество украинцев уже получило тысячу гривен в рамках зимней программы поддержки. Согласно информации Министерства экономики, эти средства можно потратить на продукты питания, коммунальные и почтовые услуги.

Можно ли в сети EVA расплатиться 1 000 Зеленского, читайте в нашем материале.

Принимает ли магазин Ева 1 000 от Зеленского

Для того, чтобы узнать, можно ли в Еве рассчитаться 1 000 Зеленского, мы позвонили на горячую линию магазинов. Нам рассказали, что непосредственно в офлайн магазинах EVA и при стандартном заказе на сайте, оплатить покупки картой Национальный кэшбэк невозможно.

Сейчас смотрят

При попытке оплатить покупку непосредственно на сайте EVA это не сработает, поскольку такие расходы не соответствуют условиям программы, а магазин косметики не входит в перечень заведений, где разрешено использовать средства Национального кэшбэка.

Магазин Ева: можно ли рассчитаться 1 000 Зеленского

Однако существует обходной способ, который уже опробовали многие украинцы. Он работает только при условии, если заказ оформлять на сайте EVA, но не оплачивать его там. Вместо этого нужно оплачивать посылку непосредственно на Укрпочте. Важно, что заказ нужно делать именно на Укрпочту, поскольку по программе Новая Почта участия не принимает и потратить средства там невозможно.

Суть метода такова:

при оплате через Укрпочту меняется код торговой точки (MCC-код) из категории магазин косметики на категорию почтовые услуги;

именно это позволяет программе Национальный кэшбэк воспринимать платеж как допустимую категорию расходов.

По условиям программы, средства Национального кэшбэка нельзя тратить на товары в магазинах косметики, но оплату доставки посылки на Укрпочте программа позволяет.

Для этого нужно установить на телефон виртуальную карту Национальный кэшбэк в своем мобильном кошельке, например, Google Wallet или Apple Wallet, и использовать ее при оплате на почте. Таким образом, заказ с EVA можно получить, а тысячу гривен потратить, соблюдая все правила программы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.