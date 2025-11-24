Втрати ворога на 24 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 370-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 166 450 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 24 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 166 450 (+1 190);
  • танків – 11 366 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 620 (+5);
  • артилерійських систем – 34 626 (+41);
  • РСЗВ – 1 549 (+2);
  • засобів ППО – 1 248;
  • літаків – 428;
  • вертольотів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431);
  • крилатих ракет – 3 981;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 006 (+84);
  • спеціальної техніки – 4 003.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 370-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

