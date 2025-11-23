Взрывы в Харькове 23 ноября: враг наносил удары по энергетической инфраструктуре, есть погибшие
Взрывы в Харькове прогремели в воскресенье вечером. Город подвергся массированной атаке вражеских ударных БПЛА, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 23 ноября: какие последствия
Сегодня около 21:30 Синегубов сообщил, что Харьков находится под атакой вражеских БПЛА, в городе прогремела серия взрывов.
Позже он добавил, что предварительно зафиксирован прилет вражеского БПЛА в Салтовском районе города.
Синегубов сообщил о двух пострадавших. По его словам, вспыхнул пожар в Шевченковском районе в результате вражеских ударов беспилотниками.
Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что также произошло попадание в частный дом.
— По предварительной информации, требующей подтверждения, есть погибший человек в Шевченковском районе в результате попадания вражеского Шахеда в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова, — отметил он.
В 23:09 Терехов сообщил о трех погибших в результате вечернего обстрела Харькова.
— По уточненной информации Ситуационного центра, было 15 ударов по городу по шести локациям, — уточнил он.
Позже Терехов сказал Суспільному, что за медицинской помощью обратились уже 10 человек, погибли трое. В 0:40 стало известно о четырех погибших и 17 пострадавших.
По его словам, в Харькове серьезно повреждена энергетическая инфраструктура и сеть теплоснабжения в результате массированной атаки дронами РФ.
Повреждена трансформаторная подстанция и уничтожены три жилых дома.