В деле о коррупции в энергетике появятся новые подозреваемые. Это произойдет после сопоставления соответствующих аудиозаписей с изъятыми следствием документами и финансовым “следом”, убежден директор НАБУ Семен Кривонос.

Кривонос об операции Мидас: что известно

— Сейчас переходим в так называемую гласную стадию — сообщение членам преступной организации о подозрениях, осуществляется досудебное расследование, направленное на финансовое расследование указанного преступления, то есть отслеживание всех транзакций, получение необходимых документов, подтверждающих, из какой сферы поступали средства, их дальнейшую легализацию и превращение их в ценные активы, активы за рубежом, — рассказал он во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

По словам Кривоноса, обыски были результативными, “несмотря на все препятствия, которые у нас были в процессе досудебного расследования”.

— Нам удалось изъять большое количество цифровых носителей, флеш-накопителей, компьютерной техники, мобильных телефонов, — сказал он, уточнив, что антикоррупционные органы имеют в распоряжении “тысячи часов записей”.

Директор НАБУ сообщил, что в настоящее время осуществляется обработка изъятой компьютерной техники, а также документов, подтверждающих те или иные транзакции.

Кривонос подчеркнул, что в настоящее время происходит прослушивание записей.

— После сопоставления аудиозаписей, например, с финансовым следом или с изъятой документацией… для нас многое становится более понятным… я глубоко убежден, что у нас будут еще подозреваемые по данному делу, — сказал директор НАБУ.

Как сообщил Семен Кривонос, средства поступали не только из энергетики, но и из других сфер деятельности государства. Однако энергетика, подчеркнул он, была приоритетной, потому что она наиболее “темная” на сегодняшний день в части регулирования.

— Учитывая схему “шлагбаум”, которая существовала, учитывая отсутствие наблюдательного совета в Энергоатоме… Но есть поступления этих средств и из других сфер, — сказал он во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Кривонос отметил, что в настоящее время сопоставляются даты разговоров с датами транзакций. По его словам, в дальнейшем будут направляться соответствующие процессуальные документы международно-правовой помощи в другие страны, чтобы раскрыть все финансовые операции.

Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную антикоррупционную операцию в энергетическом секторе Украины. Это расследование длилось более 15 месяцев, и в последние недели украинцы узнали о результатах проделанной работы.

