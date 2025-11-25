У справі щодо корупції в енергетиці з’являться нові підозрювані. Це станеться після співставлення відповідних аудіозаписів з вилученими слідством документами та фінансовим “слідом”, переконаний директор НАБУ Семен Кривонос.

Кривонос щодо операції Мідас: що відомо

– Наразі переходим в так звану гласну стадію – повідомлення членам злочинної організації про підозру, здійснюється досудове розслідування, спрямоване на фінансове розслідування вказаного злочину, тобто відстеження всіх транзакцій, отримання необхідних документів, які підтверджують, з якої сфери надходили кошти, їхню подальшу легалізацію і перетворення їх у коштовні активи, активи за кордоном, – розповів він під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

За словами Кривоноса, обшуки були результативними, “незважаючи на всі перешкоди, які у нас були в процесі досудового розслідування”.

– Нам вдалося вилучити велику кількість цифрових носіїв, флеш-накопичувачів, комп’ютерної техніки, мобільних телефонів, – сказав він, уточнивши, що антикорупційні органи мають в розпорядженні “тисячі годин записів”.

Зараз дивляться

Директор НАБУ повідомив, що наразі здійснюється опрацювання вилученої комп’ютерної техніки, а також документів, які підтверджують ті чи інші транзакції.

Кривонос наголосив, що наразі відбувається прослуховування записів.

– Після співставлення аудіозаписів з, наприклад, фінансовим слідом чи з вилученою документацією… для нас багато речей стають більш зрозумілими… я глибоко переконаний, що ми матимемо ще підозрюваних в цій справі, – сказав директор НАБУ.

Як повідомив Семен Кривонос, кошти надходили не лише з енергетики, а й з інших сфер діяльності держави. Проте енергетика, наголосив він, була пріоритетною, бо вона найбільш “темна” нині в частині регулювання.

– Враховуючи схему “шлагбаум”, яка існувала, враховуючи відсутність наглядової ради в Енергоатомі… Але є приходи цих коштів і з інших сфер, – сказав він під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Кривонос зазначив, що наразі співставляються дати розмов з датами транзакцій. За його словами, у подальшому будуть надсилатися відповідні процесуальні документи міжнародно-правової допомоги до інших країн, щоб розкрити всі фінансові операції.

Нагадаємо, що НАБУ та САП провели масштабну антикорупційну операцію у енергетичному секторі України. Це розслідування тривало понад 15 місяців, й останніми тижням українці дізнаються про результати проведеної роботи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.