Война длится уже почти четыре года, и Украине ежедневно требуются тысячи военных, чтобы удерживать оборону и ротацию на фронте. Но вместе с ростом нагрузки на армию увеличивается и количество тех, кто самовольно покидает воинские части.

Сколько дел открыто по СОЧ в 2025 году, читайте в нашем материале.

Какое количество открытых дел о СОЧ в 2025 году

По информации Опендабот, которые ссылаются на данные Офиса генеральной прокуратуры Украины, количество дел о СОЧ в 2025 году составляет 161 461. Именно столько производств было открыто за 10 месяцев 2025 года по ст. 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

То, что еще несколько лет назад накапливалось в течение года, сегодня фиксируется менее чем за две недели.

Количество дел о СОЧ с начала войны:

2022 год — около 6 тыс. дел за весь год;

2023 год — примерно 1,5 тыс. дел в месяц;

2024 год — около 5 тыс. дел в месяц;

2025 год — почти 16 тыс. новых дел ежемесячно.

Несмотря на рекордное количество открытых дел о СОЧ и производств, подозрение объявили только 9,3 тыс. военнослужащих, и примерно 6% от общего количества. До суда дошли всего 5%, тогда как в 2022 году до суда доходило каждое пятое дело. Это свидетельствует не только о нагрузке на следствие, но и о сложности поиска военнослужащих, покинувших части.

Стоит напомнить, что до 30 августа 2025 года действовал упрощенный порядок возвращения военных после СОЧ без уголовной ответственности. Военные, которые самостоятельно вышли на контакт и были готовы продолжать службу, могли в течение 72 часов вернуться в войска, но только при условии, что они покинули часть до 10 мая.

В соответствии с законодательством Украины, самовольное оставление воинской части в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Это одно из самых жестких военных преступлений, ведь оно напрямую влияет на обороноспособность страны и безопасность боевых подразделений.

