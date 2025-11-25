Війна триває вже майже чотири роки, і Україні щодня потрібні тисячі військових, щоб утримувати оборону та ротацію на фронті. Але разом із зростанням навантаження на армію збільшується і кількість тих, хто самовільно залишає військові частини.

Скільки справ відкрито по СЗЧ у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Яка кількість відкритих справ про СЗЧ у 2025 році

За інформацією Опендабот, які посилаються на дані Офісу генерального прокуратура України, кількість справ про СЗЧ у 2025 році становить 161 461. Саме стільки проваджень було відкрито за 10 місяців 2025 року за ст. 407 Кримінального кодексу України – самовільне залишення військової частини. Це в чотири рази більше, ніж за аналогічний період торік.

Зараз дивляться

Те, що ще кілька років тому накопичувалося протягом року, сьогодні фіксується менш ніж за два тижні.

Кількість справ про СЗЧ від початку війни:

2022 рік — близько 6 тис. справ за весь рік;

2023 рік — приблизно 1,5 тис. справ на місяць;

2024 рік — близько 5 тис. справ на місяць;

2025 рік — майже 16 тис. нових справ щомісяця.



Попри рекордну кількість відкритих справ про СЗЧ та проваджень, підозру оголосили лише 9,3 тис. військовослужбовців, і приблизно 6% від загальної кількості. До суду дійшли всього 5%, тоді як у 2022 році до суду доходила кожна п’ята справа. Це свідчить не лише про навантаження на слідство, а й про складність пошуку військовослужбовців, які залишили частини.

Варто згадати, що до 30 серпня 2025 року діяв спрощений порядок повернення військових після СЗЧ без кримінальної відповідальності. Військові, які самостійно вийшли на контакт і були готові продовжувати службу, могли протягом 72 годин повернутися до війська, але лише за умови, що вони залишили частину до 10 травня.

Відповідно до законодавства України, самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Це один із найжорсткіших воєнних злочинів, адже він напряму впливає на обороноздатність країни та безпеку бойових підрозділів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.