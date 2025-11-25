Насилие в отношении женщин – это не только уголовное преступление, но и один из самых устойчивых и недостаточно решенных кризисов в сфере прав человека во всем мире. По данным ВОЗ, почти каждая третья женщина в течение своей жизни сталкивалась с насилием – физическим или сексуальным.

В Украине эта трагическая статистика приобрела ужасающие масштабы после полномасштабного вторжения, которое стало фактором ужасных преступлений против женщин. Именно поэтому Международный день борьбы с насилием над женщинами является важным напоминанием о необходимости решительных действий.

День борьбы с насилием над женщинами

Международный день борьбы с насилием над женщинами отмечают 25 ноября.

За два десятилетия в этом вопросе достигнут лишь незначительный прогресс, говорится в эпохальном докладе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и партнерами ООН 19 ноября.

По информации ВОЗ, почти каждая третья женщина (около 840 млн человек в мире) в течение жизни подвергалась насилию со стороны партнера или сексуальному насилию. Там добавляют, что это количество практически не изменилось с 2000 года.

В ВОЗ уточнили, что физическое или сексуальное насилие со стороны интимного партнера только за последние 12 месяцев отметили 316 млн женщин – 11% от всех женщин в возрасте 15 лет и старше. Однако это количество значительно занижено из-за стигматизации и страха.

Статистика случаев домашнего насилия в Украине

По данным Национальной социальной сервисной службы Украины, в течение девяти месяцев 2025 года поступило 70 543 обращения от женщин о домашнем насилии.

В Украине полномасштабное вторжение России ухудшило эту трагическую статистику, став катализатором и новым источником ужасных преступлений против женщин.

По состоянию на 1 ноября, Офис генерального прокурора официально зафиксировал 385 фактов совершения россиянами преступлений сексуального насилия, связанного с конфликтом, но реальное количество таких преступлений неизвестно.

По оценкам экспертов, количество незарегистрированных преступлений в 10-20 раз больше, сообщает Ассоциация женщин-юристов Украины ЮрФем.

С 18 июня 2025 года в Украине вступил в силу важный закон О правовой и социальной защите лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией России против Украины, и предоставлении им неотложных промежуточных репараций.

Как заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, насильственные преступления не останутся без ответа. Сексуальное насилие во время войны — это целенаправленное оружие, унижение и преступление против человечества, поэтому необходимо действовать, чтобы оказать всестороннюю помощь каждому.

Как защититься от насилия

В Украине по телефонному номеру 1547 круглосуточно и бесплатно действует горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей.

В комментарии Фактам ICTV на горячей линии объяснили, что в Украине действует закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию.

– Когда заявительницы сообщают нам о том, что в отношении них совершается насилие, мы всегда рекомендуем идентифицировать, что именно совершается.

Есть четыре формы насилия, которые выделяются в этом законе:

физическое домашнее насилие;

психологическое домашнее насилие;

экономическое домашнее насилие;

сексуальное домашнее насилие.

– Когда мы говорим о проявлениях, довольно часто заявительницы путаются, потому что то, что может быть психологическим, также может быть и физическим. Многие считают, что угрозы оружием являются психологическим домашним насилием, потому что есть угроза. Однако мы всегда сообщаем о том, что это является физическим домашним насилием, – рассказали Фактам ICTV.

Заявительницам всегда рекомендуют обращаться в полицию и писать заявление о совершении домашнего насилия.

– Это очень важно. Мы всегда информируем, что заявительницы должны прописать, что это является психологическим, физическим или другим его проявлением, – отметили на горячей линии.

Там сообщили, что заявительницы имеют право на срочное запретительное предписание – это мера противодействия домашнему насилию, направленная на его немедленное прекращение. То есть речь идет о реагировании здесь и сейчас.

Максимальный срок действия срочного запретительного предписания – 10 суток. Оно выносится по инициативе сотрудника полиции или по процедуре оценки рисков. Речь идет об определенном перечне вопросов, на которые пострадавшая отвечает как можно точнее, чтобы сотрудники полиции могли понять, какой уровень опасности сейчас угрожает заявительнице.

– Если заявлений в полицию больше трех, мы информируем, что это свидетельствует о систематичности совершения домашнего насилия. И если обидчику выписывается штраф – мы рекомендуем также обратиться в суд, – рассказали на горячей линии.

За совершение домашнего насилия предусмотрена уголовная ответственность – это статья 126 прим. 1 Уголовного кодекса Украины. По ней предусмотрена такая ответственность:

общественные работы от 150 до 240 часов;

арест на срок до 6 месяцев;

ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Кроме этого, заявительницам рекомендуют обращаться в суд, где пострадавшая имеет право получить в отношении обидчика ограничительное предписание. Это также мера противодействия домашнему насилию, которая имеет несколько схожее ограничение с срочным запретительным предписанием.

Ограничительное предписание выдается судом на срок от одного до шести месяцев также по заявлению пострадавшего лица. Оно запрещает обидчику любым способом контактировать и находиться рядом с заявительницей.

— Если мы говорим о том, что у пострадавшего лица и обидчика есть определенное общее имущество, пострадавшая может беспрепятственно им пользоваться. То есть обидчик не имеет права им пользоваться, пока действует ограничительное предписание, — рассказали на горячей линии по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей.

Кроме этого, пострадавшим предоставляют контактные номера, например, для получения бесплатной юридической помощи, горячей линии Национальной полиции Украины, приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия, и кризисных комнат.

Также на горячей линии фиксируют обращения о совершении домашнего насилия, особенно когда свидетелями или пострадавшими являются дети.

— Мы всегда это фиксируем, направляем в органы исполнительной власти — это областная государственная администрация, а также Главное управление полиции в области, откуда звонит заявитель, — рассказали на горячей линии Фактам ICTV.

Куда можно обратиться, чтобы получить помощь

В случае выявления любых проявлений домашнего насилия необходимо позаботиться о личной безопасности и обратиться в соответствующие службы за оказанием помощи.

В Украине круглосуточно и бесплатно действует горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей по телефонному номеру 1547.

Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации предоставляет пострадавшим или другим заинтересованным лицам возможность получить кризисные юридические консультации и пошаговые алгоритмы действий по следующим номерам: 116 123, 0800 500 335.

Кроме этого, Служба по делам детей и семьи исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) принимает обращения по телефону 0444 840 525.

Также действует круглосуточная служба телефона доверия г. Киева 1500 (со стационарного), 044 272 15 00 (с мобильного).

О случаях ненадлежащей помощи и защиты от домашнего насилия можно сообщать омбудсмену Украины:

по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;

по телефонам: 0800 501 720, 044 299 74 08.

В то же время обязательно стоит обращаться на горячую линию Национальной полиции Украины по телефону 102. Остановите насилие: если вы сталкиваетесь с ним, обеспечьте свою безопасность и оперативно обратитесь за помощью.

