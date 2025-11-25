Насильство щодо жінок – це не лише кримінальний злочин, а й одна з найбільш стійких і недостатньо вирішених криз у сфері прав людини в усьому світі. За даними ВООЗ, майже кожна третя жінка протягом свого життя стикалася з насильством – фізичним чи сексуальним.

В Україні ця статистика набула жахливих масштабів після повномасштабного вторгнення, що стало фактором жахливих злочинів проти жінок. Саме тому Міжнародний день боротьби з насильством над жінками є важливим нагадуванням про необхідність рішучих дій.

День боротьби з насильством над жінками

Міжнародний день боротьби з насильством над жінками відзначають 25 листопада.

За два десятиліття у цьому питанні досягнуто лише незначного прогресу, йдеться в епохальній доповіді, опублікованій Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і партнерами ООН 19 листопада.

За інформацією ВООЗ, майже кожна третя жінка (близько 840 млн осіб у світі) протягом життя зазнавала насильства з боку партнера або сексуального насильства. Там додають, що ця кількість практично не змінилася з 2000 року.

У ВООЗ уточнили, що фізичного або сексуального насильства з боку інтимного партнера лише за останні 12 місяців зазначив 316 млн жінок – 11% від усіх жінок у віці 15 років і старше. Однак ця кількість значно занижена через стигматизацію та страх.

Статистика випадків домашнього насильства в Україні

За даними Національної соціальної сервісної служби України, протягом дев’яти місяців 2025 року надійшло 70 543 звернення від жінок щодо домашнього насильства.

В Україні повномасштабне вторгнення Росії погіршило цю трагічну статистику, ставши каталізатором і новим джерелом жахливих злочинів проти жінок.

Станом на 1 листопада, Офіс генерального прокурора зафіксував офіційно 385 фактів скоєння росіянами злочинів сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, але реальна кількість таких злочинів невідома.

За оцінками експертів, кількість незареєстрованих злочинів у 10-20 разів більше, повідомляє Асоціація жінок-юристок України ЮрФем.

З 18 червня 2025 року в Україні набув чинності важливий закон Про правовий і соціальний захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Росії проти України, та надання їм невідкладних проміжних репарацій.

Як заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, насильницькі злочини не залишаться без відповіді. Сексуальне насильство під час війни – це цілеспрямована зброя, приниження та злочин проти людства, тому необхідно діяти, щоб надати всебічну допомогу кожному.

Як захиститися від насильства

В Україні за телефонним номером 1547 цілодобово та безкоштовно діє гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

У коментарі Фактам ICTV на гарячій лінії пояснили, що в Україні діє закон про запобігання та протидію домашньому насильству.

– Коли заявниці нам повідомляють про те, що до них вчиняється насильство, ми завжди рекомендуємо ідентифікувати, що саме вчиняється.

Є чотири форми насильства, які виокремлюються в цьому законі:

фізичне домашнє насильство;

психологічне домашнє насильство;

економічне домашнє насильство;

сексуальне домашнє насильство.

– Коли ми говоримо про прояви, досить часто заявниці плутаються, тому що те, що може бути як психологічне, також може бути і фізичним. Багато хто вважає, що погрози зброєю є психологічним домашнім насильством, тому що є погроза. Проте ми завжди повідомляємо про те, що це є фізичним домашнім насильством, – розповіли Фактам ICTV.

Заявницям завжди рекомендують звертатися до поліції та писати заяву щодо вчинення домашнього насильства.

– Це дуже важливо. Ми завжди інформуємо, що заявниці мають прописати, що це є психологічний, фізичний чи інший його прояв, – зазначили на гарячій лінії.

Там поінформували, що заявниці мають право на терміновий заборонний припис – це захід протидії домашньому насильству, який спрямований на негайне його припинення. Тобто йдеться про реагування тут і зараз.

Максимальний термін дії термінового заборонного припису – 10 діб. Він проводиться за ініціативою працівника поліції або за процедурою оцінки ризиків. Йдеться про певний перелік питань, на які постраждала відповідає якомога точніше, щоб працівники поліції мали можливість зрозуміти, який рівень небезпеки зараз загрожує заявниці.

– Якщо заяв до поліції понад три, ми інформуємо, що це свідчить про систематичність скоєння домашнього насильства. І якщо кривднику виписується штраф – ми рекомендуємо також звернутися до суду, – розповіли на гарячій лінії.

За вчинення домашнього насильства передбачена кримінальна відповідальність – це стаття 126 прим. 1 Кримінального кодексу України. За нею передбачена така відповідальність:

громадські роботи від 150 до 240 годин;

арешт на термін до 6 місяців;

обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

Крім цього, заявниці рекомендують звертатися до суду, де постраждала має право отримати щодо кривдника обмежувальний припис. Це також захід протидії домашньому насильству, який має дещо схоже обмеження з терміновим заборонним приписом.

Обмежувальний припис видається судом на термін від одного до шести місяців також за заявою постраждалої особи. Він забороняє кривднику в будь-який спосіб контактувати та перебувати поруч з заявницею.

– Якщо ми говоримо про те, що в постраждалої особи та кривдника є певне спільне майно, постраждала може без перешкод ним користуватися. Тобто кривдник не має права ним користуватися, поки діє обмежувальний припис, – розповіли на гарячій лінії з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Крім цього, постраждалим надають контактні номери, наприклад, для отримання безоплатної правничої допомоги, гарячої лінії Національної поліції України, притулків для осіб, постраждалих від домашнього насильства, та кризових кімнат.

Також на гарячій лінії фіксують звернення щодо вчинення домашнього насильства, особливо коли свідками або постраждалими є діти.

– Ми завжди це фіксуємо, направляємо на органи виконавчої влади – це обласна державна адміністрація, а також Головне управління поліції в області, звідки телефонує заявник, – розповіли на гарячій лінії Фактам ICTV.

Куди можна звернутися, щоб отримати допомогу

У разі виявлення будь-яких проявів домашнього насильства необхідно подбати про особисту безпеку та звернутися до відповідних служб за наданням допомоги.

В Україні цілодобово та безкоштовно діє гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за телефонним номером 1547.

Національна гаряча лінія з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації надає постраждалим чи іншим зацікавленим особам можливість отримати кризові юридичні консультації та покрокові алгоритми дій за такими номерами: 116123, 0800 500 335.

Крім цього, Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) приймає звернення за телефоном 0444 840 525.

Також діє цілодобова служба телефону довіри м. Києва 1500 (зі стаціонарного), 044 272 15 00 (з мобільного).

Про випадки неналежної допомоги та захисту від домашнього насильства можна повідомляти омбудсмана України:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua;

за номерами телефонів: 0800 501 720, 044 299 74 08.

Водночас обов’язково варто звертатися за гарячу лінію Національної поліції України за телефоном 102. Зупиніть насильство: якщо ви стикаєтеся з ним, убезпечте себе та оперативно зверніться по допомогу.

