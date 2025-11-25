Силы обороны Украины во время ночной атаки 25 ноября в Таганроге поразили российский самолет А-60 — летающую лабораторию для испытания лазерного оружия.

Об этом сообщает Милитарный.

Поражение самолета А-60 в Таганроге: что известно

Отмечается, что видео атаки публиковали на Telegram-канале Exilenova+.

Эксперты проанализировали фото и видео очевидцев среди местных жителей и пришли к выводу, что целью удара был авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, а также аэродром Таганрог-Южный, который является главной испытательной базой предприятия.

По данным издания, авиазавод Бериева специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения, в частности самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.







Позже поражение самолета А-50 в Таганроге официально подтвердил Генштаб, который заявил, что в ночь на 25 ноября украинским оружием поражен ряд стратегических объектов оккупантов.

– Подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций , береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем с применением реактивных БПЛА Барс и крылатых ракет Нептун нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам российского агрессора, – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что речь идет, в частности, об поражении авиаремонтного завода Бериева в Таганроге и предприятия по производству БПЛА Молния – Атлант Аэро.

– Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов. Во время удара по заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева вероятно поражен экспериментальный самолет А-60, – говорится в сообщении.

Милитарный уточняет, что на пораженном заводе проводят капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и модернизацию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МСМ.

Анализируя одно из видео удара, обозреватели пришли к выводу, что во время атаки была поражена, а возможно и полностью уничтожена советская/российская летающая лаборатория А-60 с регистрационным номером RA-86879, на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД.

Этот самолет был носителем авиационного варианта мегаваттного лазера, который планировалось вывести в космос как 17Ф19Д Скиф-Д.

С целью размещения лазерной системы базовая конструкция Ил-76 претерпела довольно серьезные изменения, добавляют эксперты.

По их данным, за время проекта в СССР было построено только два опытных образца этой экспериментальной системы.

Этот самолет много лет стоял на одном месте на территории аэродрома Таганрог-Южный.

Отметим, что одновременно с атакой беспилотников в Новороссийске сработало голосовое оповещение о других видах чрезвычайных ситуаций.

Местные власти, комментируя ситуацию, заявили, что это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения.

Местные жители в соцсетях писали, что сильные взрывы начали раздаваться около часа ночи.

Всего россияне насчитали более 20 взрывов за время воздушной тревоги.

Глава города Таганрог Светлана Камбулова также подтвердила поражения. По ее данным, речь идет о двух промышленных предприятиях, двух многоэтажках, частном доме и Механическом колледже.

