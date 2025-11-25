Сили оборони України під час нічної атаки 25 листопада у Таганрозі уразили російський літак А-60 – лабораторію для випробування лазерної зброї, що літає.

Про це повідомляє Мілітарний.

Ураження літака А-60 у Таганрозі: що відомо

Зазначається, що відео атаки публікували на Telegram-каналі Exilenova+.

Експерти Мілітарного проаналізували фото та відео очевидців серед місцевих жителів та зробили висновок, що ціллю удару був авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва, а також аеродром Таганрог-Южний, який є головною випробувальною базою підприємства.

За даними видання, авіазавод Берієва спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення, зокрема літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-60.







Пізніше ураження літака А-50 в Таганрозі офіційно підтвердив Генштаб, який заявив, що у ніч проти 25 листопада українською зброєю уражено низку стратегічних об’єктів окупантів.

– Підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій , берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА Барс і крилатих ракет Нептун завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора, – повідомили у відомстві.

Уточнюється, що мова йде, зокрема, про ураження авіаремонтного заводу Берієва у Таганрозі та підприємства з виробництва БпЛА Молнія – Атлант Аеро.

– Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об’єктів. Під час удару по заводу ТАНТК ім. Г.М. Берієва, ймовірно, уражено експериментальний літак А-60, – йдеться у повідомленні.

Мілітарний уточнює, що на ураженому заводі проводять капітальний ремонт літаків авіації ВМФ Росії та модернізацію стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МСМ.

Аналізуючи одне з відео удару, оглядачі дійшли висновку, що під час атаки було уражено, а можливо й повністю знищено радянську/російську літаючу лабораторію А-60 з реєстраційним номером RA-86879, на базі військово-транспортного літака Іл-76МД.

Цей літак був носієм авіаційного варіанту мегаватного лазера, що планувалося вивести в космос як 17Ф19Д Скиф-Д.

З метою розміщення лазерної системи базова конструкція Іл-76 зазнала доволі серйозних змін, додають експерти.

За їхніми даними, за час проекту в СРСР було побудовано лише два дослідні зразки цієї експериментальної системи.

Цей літак багато років стояв на одному місці на території летовища Таганрог-Южный.

Зауважимо, що одночасно з атакою безпілотників у Новоросійську спрацювало голосове сповіщення про інші види надзвичайних ситуацій.

Місцева влада, коментуючи ситуацію, заявила, що це відбулось через несанкціоноване втручання у систему міського оповіщення.

Місцеві мешканці у соцмережах писали, що сильні вибухи почали лунати близько першої ночі.

Всього росіяни нарахували понад 20 вибухів за час повітряної тривоги.

Очільниця міста Таганрог Світлана Камбулова також підтвердила ураження. За її даними, йдеться про два промислових підприємства, дві багатоетажки, приватний дім та Механічний коледж.

