Во всех областях Украины будут применяться графики отключения электроэнергии в четверг, 27 ноября, из-за сложной ситуации в энергосистеме после масштабных обстрелов.

Об этом сообщает ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Отключение света по Украине 27 ноября

По информации компании, завтра, 27 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

Основной причиной введения ограничений стали повреждения энергообъектов, обусловленные предыдущими массированными атаками РФ с применением ракет и дронов, объяснили в Укрэнерго.

Время и объем ограничений могут меняться, поэтому необходимо постоянно следить за актуальной информацией на официальных страницах местных облэнерго. В то же время крайне важно экономно потреблять электроэнергию, как только она появляется по графику.

График отключения света в Днепре и Днепропетровской области

Стали известны графики отключений на 27 ноября в Днепре и Днепропетровской области, обнародованные компанией ДТЭК.

