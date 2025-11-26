В усіх областях України застосовуватимуться графіки відключення електроенергії у четвер, 27 листопада, через складну ситуацію в енергосистемі після масштабних обстрілів.

Про це повідомляє ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго.

Відключення світла по Україні 27 листопада

За інформацією компанії, завтра, 27 листопада, в усіх регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання.

Зараз дивляться

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Основною причиною запровадження обмежень стали пошкодження енергооб’єктів, спричинені попередніми масованими атаками РФ із застосуванням ракет і дронів, пояснили в Укренерго.

Час і обсяг обмежень можуть змінюватися, тому необхідно постійно стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках місцевих обленерго. Водночас вкрай важливо ощадливо споживати електроенергію, щойно вона з’являється за графіком.

Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

Стали відомо графіки відключень на 27 листопада у Дніпрі та Дніпропетровській області, оприлюднені компанією ДТЕК.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.