Графіки відключення світла на 27 листопада: коли та де не буде електрики
- 27 листопада в усіх областях України протягом доби (з 00:00 до 23:59) застосовуватимуться графіки погодинних відключень електрики.
- У зв'язку з можливими змінами в графіках, Укренерго закликає споживачів постійно стежити за інформацією на сторінках обленерго.
В усіх областях України застосовуватимуться графіки відключення електроенергії у четвер, 27 листопада, через складну ситуацію в енергосистемі після масштабних обстрілів.
Про це повідомляє ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго.
Відключення світла по Україні 27 листопада
За інформацією компанії, завтра, 27 листопада, в усіх регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
- графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Основною причиною запровадження обмежень стали пошкодження енергооб’єктів, спричинені попередніми масованими атаками РФ із застосуванням ракет і дронів, пояснили в Укренерго.
Час і обсяг обмежень можуть змінюватися, тому необхідно постійно стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках місцевих обленерго. Водночас вкрай важливо ощадливо споживати електроенергію, щойно вона з’являється за графіком.
Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області
Стали відомо графіки відключень на 27 листопада у Дніпрі та Дніпропетровській області, оприлюднені компанією ДТЕК.