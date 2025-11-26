В Министерстве развития общин и территорий сейчас тестируют технический функционал новой услуги по предоставлению компенсаций украинцам за жилье, утраченное на временно оккупированных территориях. Прием заявок на участие в программе начнется 1 декабря.

Все ли ВПЛ, жилье которых находится на ВОТ, смогут подать заявку на компенсацию за утраченное жилье с 1 декабря, читайте в нашем материале.

Кто сможет подать заявку на компенсацию за утраченное жилье на ВОТ с 1 декабря

Заявки будут обрабатывать специальные комиссии по месту фактического проживания или пребывания заявителя, указанного в действительной справке внутренне перемещенного лица. На данный момент такие комиссии созданы в 541 из 1306 общин.

На первом этапе программой смогут воспользоваться ВПЛ с временно оккупированных территорий, которые имеют отдельный статус участника боевых действий или являются лицами с инвалидностью вследствие войны. Подать заявку сначала можно будет только через мобильное приложение Дія, а впоследствии — в ЦНАП или через нотариуса.

Новая помощь в рамках компонента Відновлення предусматривает финансирование приобретения нового жилья для лиц, чьи дома остались на временно оккупированных территориях. При этом не будет проводиться проверка состояния жилья — повреждено оно или разрушено, также не нужно подтверждать права собственности. Однако данные о имеющемся жилье на ВОТ обязательно указываются в заявке.

Ключевые условия участия:

отсутствие у заявителя и членов его семьи (муж/жена и несовершеннолетние дети) другого жилья на подконтрольной территории Украины;

отсутствие ранее полученной государственной жилищной помощи;

подтвержденный статус ВПЛ с предыдущим местом регистрации на ТОТ;

наличие отдельного статуса участника боевых действий или статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Программа предусматривает предоставление ваучеров на сумму 2 млн гривен за утраченное жилье ВПЛ. Деньги можно использовать для приобретения нового жилья на подконтрольной территории.

