У Міністерстві розвитку громад та територій наразі тестують технічний функціонал нової послуги з надання компенсацій українцям за житло, втрачене на тимчасово окупованих територіях. Прийом заявок на участь у програмі розпочнеться 1 грудня.

Чи всі ВПО, житло яких знаходиться на ТОТ, зможуть подати заявку на компенсацію за втрачене житло з 1 грудня, читайте в нашому матеріалі.

Хто зможе подати заявку на компенсацію за втрачене житло на ТОТ з 1 грудня

Заявки будуть обробляти спеціальні комісії за місцем фактичного проживання чи перебування заявника, зазначеного у дійсній довідці внутрішньо переміщеної особи. На цей момент такі комісії створені у 541 із 1306 громад.

На першому етапі програмою зможуть скористатися ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають окремий статус учасника бойових дій або є особами з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку спочатку можна буде лише через мобільний застосунок Дія, а згодом – у ЦНАП або через нотаріуса.

Нова допомога в рамках компоненту єВідновлення передбачає фінансування придбання нового житла для осіб, чиї будинки залишилися на тимчасово окупованих територіях. При цьому не буде проводитися перевірка стану житла – пошкоджене воно чи зруйноване, також не потрібно підтверджувати права власності. Проте дані про наявне житло на ТОТ обов’язково вказуються у заявці.

Ключові умови участі:

відсутність у заявника та членів його родини (чоловік/дружина та неповнолітні діти) іншого житла на підконтрольній території України;

відсутність попередньо отриманої державної житлової допомоги;

підтверджений статус ВПО з попереднім місцем реєстрації на ТОТ;

наявність окремого статусу учасника бойових дій або статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Програма передбачає надання ваучерів на суму 2 млн гривень за втрачене житло ВПО. Гроші можна використати для придбання нового житла на підконтрольній території.

