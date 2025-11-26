Хто зможе подати заявку на компенсацію за втрачене житло на ТОТ з 1 грудня: перелік категорій
- Прийом заявок на компенсацію за житло з ТОТ розпочнеться 1 грудня через Дію, згодом у ЦНАП або через нотаріуса.
- Програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, але не всі.
- Допомога надається ваучером до 2 млн грн для придбання нового житла на підконтрольній Україні території.
У Міністерстві розвитку громад та територій наразі тестують технічний функціонал нової послуги з надання компенсацій українцям за житло, втрачене на тимчасово окупованих територіях. Прийом заявок на участь у програмі розпочнеться 1 грудня.
Чи всі ВПО, житло яких знаходиться на ТОТ, зможуть подати заявку на компенсацію за втрачене житло з 1 грудня, читайте в нашому матеріалі.
Хто зможе подати заявку на компенсацію за втрачене житло на ТОТ з 1 грудня
Заявки будуть обробляти спеціальні комісії за місцем фактичного проживання чи перебування заявника, зазначеного у дійсній довідці внутрішньо переміщеної особи. На цей момент такі комісії створені у 541 із 1306 громад.
На першому етапі програмою зможуть скористатися ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають окремий статус учасника бойових дій або є особами з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку спочатку можна буде лише через мобільний застосунок Дія, а згодом – у ЦНАП або через нотаріуса.
Нова допомога в рамках компоненту єВідновлення передбачає фінансування придбання нового житла для осіб, чиї будинки залишилися на тимчасово окупованих територіях. При цьому не буде проводитися перевірка стану житла – пошкоджене воно чи зруйноване, також не потрібно підтверджувати права власності. Проте дані про наявне житло на ТОТ обов’язково вказуються у заявці.
Ключові умови участі:
- відсутність у заявника та членів його родини (чоловік/дружина та неповнолітні діти) іншого житла на підконтрольній території України;
- відсутність попередньо отриманої державної житлової допомоги;
- підтверджений статус ВПО з попереднім місцем реєстрації на ТОТ;
- наявність окремого статусу учасника бойових дій або статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
Програма передбачає надання ваучерів на суму 2 млн гривень за втрачене житло ВПО. Гроші можна використати для придбання нового житла на підконтрольній території.