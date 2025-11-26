Что будет с ЗАЭС, если Украина подпишет мирный план с РФ: политические и технические вызовы

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила предложение по мирному урегулированию войны России против Украины.

По сообщениям СМИ, над документом Вашингтон работал совместно с Москвой, при этом Украина и страны ЕС к его разработке не привлекались.

Документ содержит 28 пунктов. Среди предложенных условий — требование к Украине согласиться на потерю части Донбасса, уменьшить численность Вооруженных сил вдвое, заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также предоставить русскому языку статус государственного.

В рамках одного из вариантов мирного плана предлагается перезапуск ЗАЭС под контролем МАГАТЭ и равное распределение произведенной электроэнергии между Украиной и Россией.

Что будет с ЗАЭС, если Украина подпишет мирный план с РФ, Факты ICTV расспросили у экспертов.

Запорожская АЭС: что будет в случае подписания мирного соглашения между Украиной и РФ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 25 ноября прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в контексте текущих переговоров о мирном урегулировании войны в Украине.

По его словам, в случае достижения мирного соглашения станции придется предоставить специальный статус, а ее дальнейшая работа будет невозможна без формального механизма сотрудничества между Украиной и Россией.

Независимо от того, на какой стороне линии разграничения окажется ЗАЭС, необходимо создать режим сотрудничества или хотя бы атмосферу взаимодействия между сторонами, иначе будет сохраняться высокий риск ядерной аварии.

По словам Гросси, пока война продолжается, а прекращение огня не установлено, всегда существует вероятность того, что произойдет серьезный инцидент. Ни один оператор не может полностью безопасно управлять атомной станцией, когда по другую сторону реки находится государство, которое может принять меры против этого.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией Европы. Российские войска захватили город Энергодар и станцию в начале марта 2022 года. В настоящее время шесть реакторов находятся в холодной остановке с начала вторжения, а МАГАТЭ постоянно контролирует безопасность объекта во время регулярных обстрелов.

Что будет с ЗАЭС, если Украина подпишет мирный план с Россией: мнение экспертов

На практике совместно управлять и разделить энергию пополам совсем не просто, и это подтвердили эксперты. В частности, профессор кафедры общественного управления, доктор наук по государственному управлению и кандидат технических наук Геннадий Рябцев в комментарии для Фактов ICTV подчеркнул технические сложности.

По его словам, чтобы разделить энергию атомной электростанции пополам, необходимо устанавливать специальную вставку на 3 ГВт, что является дорогостоящим и длительным процессом. Возникает также вопрос источника финансирования такого оборудования.

— Украинская энергосистема синхронизирована с европейской, в отличие от российской и беларусской, и из-за разных стандартов разделение электроэнергии без дополнительного оборудования невозможно, — рассказал эксперт.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, совместное управление атомной электростанцией будет иметь и политические последствия для Украины. Он подчеркнул, что разделение возможно только при участии третьей стороны — посредника под эгидой МАГАТЭ.

— Логика такова — МАГАТЭ осуществляет управление станцией, обеспечивает ее необходимыми ресурсами и может привлекать персонал для обслуживания, — пояснил политолог.

Разделение электроэнергии 50 на 50 создает условия для политического давления на Украину. Россия может провоцировать сбои или препятствовать подаче энергии, хотя такие риски работают и в обратную сторону.

По словам Рейтеровича, договориться о совместном управлении возможно, но не напрямую с Россией, поэтому все вопросы должны решаться через посредника.

Политолог добавил, что политически такое разделение является более или менее приемлемым. Однако если станцию передадут под полное управление Украины, а часть энергии придется поставлять на временно оккупированные территории, это будет не самый удачный вариант.

В таком случае Украине придется напрямую сотрудничать с Россией, чего следует избегать, осуществляя управление через посредников и без прямых договоренностей со страной-агрессором.

