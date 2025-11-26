Що буде з ЗАЕС, якщо Україна підпише мирний план з РФ: політичні та технічні виклики

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала пропозицію мирного врегулювання війни Росії проти України.

За повідомленнями медіа, над документом Вашингтон працював спільно з Москвою, при цьому Україну та країни ЄС до його розробки не залучали.

Документ містить 28 пунктів. Серед запропонованих умов – вимога до України погодитися на втрату частини Донбасу, зменшити чисельність Збройних сил удвічі, заморозити лінію фронту в Запорізькій та Херсонській областях, а також надати російській мові статус державної.

У межах одного з варіантів мирного плану пропонується перезапуск ЗАЕС під контролем МАГАТЕ та рівний розподіл виробленої електроенергії між Україною та Росією.

Що буде з ЗАЕС, якщо Україна підпише мирний план з РФ, Факти ICTV розпитали в експертів.

Запорізька АЕС: що буде у разі підписання мирної угоди між Україною та РФ

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 25 листопада прокоментував ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у контексті поточних переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні.

За його словами, у разі досягнення мирної угоди станції доведеться надати спеціальний статус, а її подальша робота буде неможливою без формального механізму співпраці між Україною та Росією.

Також незалежно від того, на якому боці лінії розмежування опиниться ЗАЕС, необхідно створити режим співпраці або хоча б атмосферу взаємодії між сторонами, інакше продовжуватиметься високий ризик ядерної аварії.

За словами Гроссі, поки війна триває, а припинення вогню не встановлено, завжди існує ймовірність того, що станеться серйозний інцидент. Жоден оператор не може повністю безпечно керувати атомною станцією, коли по інший бік річки є держава, яка може вжити дії проти цього.

Запорізька АЕС є найбільшою атомною станцією Європи. Російські війська захопили місто Енергодар і станцію на початку березня 2022 року. Наразі шість реакторів перебувають у холодній зупинці з початку вторгнення, а МАГАТЕ постійно контролює безпеку об’єкта під час регулярних обстрілів.

Що буде з ЗАЕС, якщо Україна підпише мирний план з Росією: думка експертів

На практиці спільно керувати та розділити енергію навпіл зовсім не просто, і це підтвердили експерти. Зокрема, професор кафедри суспільного врядування, доктор наук з державного управління та кандидат технічних наук Геннадій Рябцев у коментарі для Фактів ICTV наголосив на технічних складнощах.

За його словами, щоб розділити енергію атомної електростанції навпіл, необхідно встановлювати спеціальну вставку на 3 ГВт, що є дорогим і тривалим процесом. Виникає також питання джерела фінансування такого обладнання.

– Українська енергосистема синхронізована з європейською, на відміну від російської та білоруської, і через різні стандарти поділ електроенергії без додаткового обладнання неможливий, – розповів експерт.

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, спільне управління атомною електростанцією матиме і політичні наслідки для України. Він підкреслив, що поділ можливий лише за участі третьої сторони – посередника під егідою МАГАТЕ.

– Логіка така – МАГАТЕ здійснює управління станцією, забезпечує її необхідними ресурсами і може залучати персонал для обслуговування, – пояснив політолог.

Поділ електроенергії 50 на 50 створює умови для політичного тиску на Україну. Росія може провокувати збої або перешкоджати поданню енергії, хоча такі ризики працюють і в протилежний бік.

За словами Рейтеровича, домовитися про спільне управління можливо, але не напряму з Росією, тож всі питання мають вирішуватися через посередника.

Політолог додав, що політично такий поділ є більш-менш прийнятним. Проте якщо станцію передадуть під повне управління України, а частину енергії доведеться постачати на тимчасово окуповані території, це буде не найвдаліший варіант.

У такому разі Україні доведеться безпосередньо співпрацювати з Росією, чого варто уникати, здійснюючи керування через посередників і без прямих домовленостей із країною-агресором.

