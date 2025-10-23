ЗАЭС вышла из блэкаута после месяца на дизель-генераторах
Энергетики восстановили электроснабжение на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, выведя ее из режима полного — десятого за время войны — блэкаута, который длился почти месяц.
Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
Запорожскую АЭС вывели из блэкаута: что известно
После завершения ремонта высоковольтной линии 750 кВ Днепровская специалисты продолжают восстановительные работы на линии 330 кВ Феросплавная.
В течение всего периода обесточивания безопасность крупнейшей атомной станции Европы обеспечивали аварийные дизель-генераторы, что создавало серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего континента.
Месячное обесточивание стало следствием систематических обстрелов российскими войсками линий электропередач, соединяющих ЗАЭС с украинской энергосистемой.
С начала полномасштабного вторжения энергетики уже 42 раза восстанавливали питание станции после повреждений.
В Энергоатоме подчеркивают: гарантией стабильной ядерной безопасности может быть только полная демилитаризация, деоккупация станции и возвращение ее под законный контроль Украины.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что после ремонта линии 750 кВ Днепровская станция снова получает питание от внешних источников.
— Возвращение электроэнергии — это ключевой шаг для обеспечения ядерной безопасности. МАГАТЭ координирует дальнейшие ремонтные работы линии 330 кВ Феросплавная с обеими сторонами, — заявил Гросси.
Он также отметил, что ремонт проводился в условиях локального перемирия, достигнутого для безопасности ремонтных бригад.
Напомним, что 23 сентября 2025 года в 16:56 Запорожская АЭС потеряла последний источник внешнего питания.
Тогда станция перешла на аварийное обеспечение дизель-генераторами.
9 октября Рафаэль Гросси сообщил, что началось восстановление внешнего электроснабжения через линии Днепровская и Феросплавная-1, которые расположены по разные стороны линии фронта.
Фото: МАГАТЕ