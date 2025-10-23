Энергетики восстановили электроснабжение на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, выведя ее из режима полного — десятого за время войны — блэкаута, который длился почти месяц.

Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Запорожскую АЭС вывели из блэкаута: что известно

После завершения ремонта высоковольтной линии 750 кВ Днепровская специалисты продолжают восстановительные работы на линии 330 кВ Феросплавная.

В течение всего периода обесточивания безопасность крупнейшей атомной станции Европы обеспечивали аварийные дизель-генераторы, что создавало серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего континента.

Месячное обесточивание стало следствием систематических обстрелов российскими войсками линий электропередач, соединяющих ЗАЭС с украинской энергосистемой.

С начала полномасштабного вторжения энергетики уже 42 раза восстанавливали питание станции после повреждений.

В Энергоатоме подчеркивают: гарантией стабильной ядерной безопасности может быть только полная демилитаризация, деоккупация станции и возвращение ее под законный контроль Украины.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что после ремонта линии 750 кВ Днепровская станция снова получает питание от внешних источников.

— Возвращение электроэнергии — это ключевой шаг для обеспечения ядерной безопасности. МАГАТЭ координирует дальнейшие ремонтные работы линии 330 кВ Феросплавная с обеими сторонами, — заявил Гросси.

Он также отметил, что ремонт проводился в условиях локального перемирия, достигнутого для безопасности ремонтных бригад.

Напомним, что 23 сентября 2025 года в 16:56 Запорожская АЭС потеряла последний источник внешнего питания.

Тогда станция перешла на аварийное обеспечение дизель-генераторами.

9 октября Рафаэль Гросси сообщил, что началось восстановление внешнего электроснабжения через линии Днепровская и Феросплавная-1, которые расположены по разные стороны линии фронта.

Фото: МАГАТЕ

