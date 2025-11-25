ЗАЭС понадобится “особый статус” в случае мирного соглашения — глава МАГАТЭ
- Рафаэль Гросси заявил, что в случае мирного соглашения между Украиной и Россией Запорожской АЭС может понадобиться "особый статус".
- Гросси предупредил, что без прекращения войны существует постоянный риск ядерного инцидента на станции.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что оккупированной Запорожской атомной электростанции может понадобиться “особый статус”, если между Россией и Украиной будет достигнуто мирное соглашение.
Об этом сообщает Reuters.
“Особый статус” ЗАЭС
— С какой бы стороны линии (ЗАЭС. – Ред.) ни оказалась, нужно иметь договоренность о сотрудничестве или атмосферу сотрудничества, — сказал Гросси.
Он добавил, что без реального прекращения войны будет сохраняться риск ядерного инцидента.
— Пока война не закончится, не будет заключено перемирие или не замолчат пушки, всегда существует вероятность, что что-то пойдет не так. Ни один отдельный оператор не может использовать АЭС, когда на другом берегу есть другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого, — отметил он.
Что известно о мирном плане команды Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила мирный план по войне России против Украины.
Медиа сообщали, что над документом Вашингтон работал вместе с Москвой. Украина и Евросоюз к разработке этого плана не привлекались.
Официальной презентации плана еще не состоялось — его распространили только СМИ со ссылкой на источники.
Документ насчитывает 28 пунктов. Среди них — требование, чтобы Украина согласилась на потерю остальной части Донбасса, сократила численность ВСУ вдвое, заморозила линию боевого столкновения в Запорожской и Херсонской областях, а также признала русский язык государственным.
Кроме того, документ предусматривает снятие с России санкций и прекращение расследований в отношении военных преступлений российских военных.
Президент Владимир Зеленский заявил, что страна может оказаться перед “очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера”.
Он добавил, что украинская сторона будет “спокойно” работать со всеми партнерами для поиска конструктивного решения, а сам он “будет убеждать, предлагать альтернативы”.
Во время встречи в Женеве делегации Украины и США подготовили обновленный рамочный документ. Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что новый вариант мирного плана сокращен до 19 пунктов.