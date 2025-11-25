Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что оккупированной Запорожской атомной электростанции может понадобиться “особый статус”, если между Россией и Украиной будет достигнуто мирное соглашение.

Об этом сообщает Reuters.

“Особый статус” ЗАЭС

— С какой бы стороны линии (ЗАЭС. – Ред.) ни оказалась, нужно иметь договоренность о сотрудничестве или атмосферу сотрудничества, — сказал Гросси.

Он добавил, что без реального прекращения войны будет сохраняться риск ядерного инцидента.

— Пока война не закончится, не будет заключено перемирие или не замолчат пушки, всегда существует вероятность, что что-то пойдет не так. Ни один отдельный оператор не может использовать АЭС, когда на другом берегу есть другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого, — отметил он.

Что известно о мирном плане команды Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила мирный план по войне России против Украины.

Медиа сообщали, что над документом Вашингтон работал вместе с Москвой. Украина и Евросоюз к разработке этого плана не привлекались.

Официальной презентации плана еще не состоялось — его распространили только СМИ со ссылкой на источники.

Документ насчитывает 28 пунктов. Среди них — требование, чтобы Украина согласилась на потерю остальной части Донбасса, сократила численность ВСУ вдвое, заморозила линию боевого столкновения в Запорожской и Херсонской областях, а также признала русский язык государственным.

Кроме того, документ предусматривает снятие с России санкций и прекращение расследований в отношении военных преступлений российских военных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна может оказаться перед “очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера”.

Он добавил, что украинская сторона будет “спокойно” работать со всеми партнерами для поиска конструктивного решения, а сам он “будет убеждать, предлагать альтернативы”.

Во время встречи в Женеве делегации Украины и США подготовили обновленный рамочный документ. Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что новый вариант мирного плана сокращен до 19 пунктов.

