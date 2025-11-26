В ночь на 26 ноября в Чебоксарах Чувасской Республики РФ прогремели взрывы — город подвергся очередной атаке дронов.

Под ударом, по предварительным данным, снова оказался местный оборонный завод, который производит оборудование для российских ракет и беспилотников.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Атака на Чебоксары 26 ноября: что известно

По информации SHOT, первый взрыв в Чебоксарах зафиксировали около 02:40.

Громкие звуки были слышны также на окраинах города и над селом Лапсары, расположенным примерно в 10 км.

Местные жители сообщали о полете неизвестных дронов, после чего в одном из районов вспыхнул пожар и поднялось густое дымовое облако.

В соцсетях распространяются видео, на которых виден момент удара по одному из объектов.

Пользователи заявляют, что атака была направлена на завод ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения).

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подтвердил инцидент, отметив, что погибших нет, но продолжается эвакуация местных жителей. Какой именно объект пострадал — он не уточнил.

Стоит отметить, что военный завод ВНИИР уже в третий раз атакуют беспилотники.

Предыдущие взрывы на территории завода фиксировались 9 июня и 5 июля 2025 года.

Что известно о заводе ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах

В Чебоксарах работает предприятие ВНИИР-Прогресс, которое производит приемники спутникового сигнала серии Комета/Комета-М, предназначенные для противодействия средствам РЭБ.

Эти модули устанавливают на различные типы российского вооружения — крылатые ракеты Калибр, Х-69, Искандер-М, а также на беспилотники Орлан-10, Гарпия-А1, Ласточка-М, Картограф, Форпост и Орион.

