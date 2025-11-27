Национальный мультипредметный тест — это обязательный экзамен для абитуриентов в Украине, который заменил традиционное внешнее независимое оценивание для поступления в вузы. По результатам НМТ оценивают знания по нескольким предметам одновременно, а полученные баллы определяют, на какие факультеты и специальности может поступить абитуриент. Чем больше баллов, тем шире выбор учебных программ.

Особое внимание в 2026 году уделяют формату тестирования, поскольку в 2025 году из-за военных атак значительное количество абитуриентов приходило на тест уставшими после бессонной ночи. Сложность заключается в том, что несколько предметов нужно сдавать в один день. А это значительная нагрузка и стресс.

О том, как будет проходить НМТ 2026, сколько предметов придется сдавать, читайте в нашем материале.

НМТ 2026: как будет проходить тестирование

Напомним, что директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко считает проведение НМТ в двухдневном формате реалистичным. В то же время образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступала за сохранение однодневного режима.

Также председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что в 2026 году тестирование будет проходить по действующей модели, а именно в один день с возможностью проведения дополнительных сессий для участников, которые не смогли сдать тест в основной день.

НМТ 2026: что известно о формате проведения экзаменов

Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в эфире национального телемарафона Единые новости заявил, что формат НМТ 2026 останется без изменений. Он пояснил, что во время обсуждений с народными депутатами, которые в ближайшее время должны принять законопроект №13650, образовательным омбудсменом и родителями было принято решение сохранить однодневный формат тестирования.

По словам Трофименко, однодневный формат зарекомендовал себя как эффективный с момента введения после начала полномасштабного вторжения, а также позволяет обеспечить равные условия для поступления всех соискателей образования.

Он напомнил, что цель сохранения однодневного формата — не только поддержка равных условий для всех участников тестирования, но и минимизация стресса и сложностей при сдаче НМТ, в частности для тех, кто проживает в регионах с ограниченным доступом к тестовым центрам.

