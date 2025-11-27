Очікуємо на розвиток дипломатії: Зеленський звернувся до Трампа у День подяки
- З нагоди Дня подяки Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа та американський народ, висловивши вдячність за надану підтримку, що допомагає Україні у захисті незалежності.
- Зеленський наголосив на важливості конструктивного розвитку відносин і висловив сподівання, що гідний мир і гарантована безпека стануть спільним досягненням України та США.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до американського президента Дональда Трампа з нагоди Дня подяки, який відзначають у США 27 листопада.
Звернення Зеленського до Трампа
Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа, першу леді США Меланію Трамп та весь американський народ з Днем подяки.
Президент наголосив, що Україна глибоко цінує всю підтримку, яка врятувала багато життів та допомагає щодня захищати нашу незалежність.
– Ми дуже раді конструктивному розвитку наших відносин і сподіваємося на подальший позитивний прогрес у дипломатії, щоб нарешті покласти край війні Росії проти нашого народу, – заявив глава держави.
Водночас президент України висловив сподівання, що гідний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням – разом з американською стороною.
21 листопада стало відомо, що Білий дім наполягає на прийнятті Україною “мирного плану” до Дня подяки.
Як заявив президент США Дональд Трамп, він не збирається знімати санкції з Росії, але хоче ухвалення цього плану до четверга, 27 листопада. Проте він уточнив, що ця дата не є остаточною.