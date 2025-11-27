Україна щиро сподівається, що гідний мир і гарантована безпека стануть спільним досягненням разом зі Сполученими Штатами Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до американського президента Дональда Трампа з нагоди Дня подяки, який відзначають у США 27 листопада.

Звернення Зеленського до Трампа

Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа, першу леді США Меланію Трамп та весь американський народ з Днем подяки.

Президент наголосив, що Україна глибоко цінує всю підтримку, яка врятувала багато життів та допомагає щодня захищати нашу незалежність.

– Ми дуже раді конструктивному розвитку наших відносин і сподіваємося на подальший позитивний прогрес у дипломатії, щоб нарешті покласти край війні Росії проти нашого народу, – заявив глава держави.

Водночас президент України висловив сподівання, що гідний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням – разом з американською стороною.

21 листопада стало відомо, що Білий дім наполягає на прийнятті Україною “мирного плану” до Дня подяки.

Як заявив президент США Дональд Трамп, він не збирається знімати санкції з Росії, але хоче ухвалення цього плану до четверга, 27 листопада. Проте він уточнив, що ця дата не є остаточною.

