Актуальные антикоррупционные расследования в Украине, в частности, которые включают проведение обысков у топ-чиновников, среди которых руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине работают, считает Еврокомиссия.

Еврокомиссия об обысках у топ-чиновников Офиса президента

Во время общения с журналистами главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, заявил, что Еврокомиссия приветствует проведение антикоррупционных расследований, которые касаются высшего звена должностных лиц Украины.

— Мы понимаем, что продолжаются расследования, и мы очень уважаем эти расследования, которые свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу, — заявила Пиньо, комментируя обыск в доме Ермака.

Она подчеркнула, что этот факт “прямо показывает, что антикоррупционные органы действительно существуют, и им разрешено функционировать”.

Сейчас смотрят

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье также добавил, что “борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления страны в ЕС”.

– Это требует постоянных усилий и мощной способности противодействовать коррупции. Это ключевой элемент, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, опубликованном несколько недель назад. Итак, мы будем продолжать очень внимательно следить за ситуацией, – подчеркнул Мерсье.

Напомним, что утром 28 ноября НАБУ и САП начали обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В соответствующих ведомствах заявили, что осуществляют следственные действия. Сам Ермак отметил, что никаких препятствий у следователей нет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.