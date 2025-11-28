НАБУ і САП проводять обшуки в Єрмака – ЗМІ
- Зранку 28 листопада НАБУ та САП розпочали обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
- Про це стало відомо після того, як близько 10 співробітників антикорупційних органів зайшли на територію урядового кварталу.
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака вранці у п’ятницю, 28 листопада.
Про це повідомляє кореспондент видання Українська правда з місця події в урядовому кварталі.
Обшуки в Єрмака – що відомо
Журналісти повідомляють, що зафіксували, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.
Інформацію про обшуки НАБУ і САП в Андрія Єрмака підтверджують народні депутати, зокрема Ярослав Железняк.
– НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. Якщо що, готуйтеся захищати НАБУ/САП в разі потреби, – написав він.
25 листопада директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що очікує на розширення справи Мідас щодо масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері та не виключає висунення нових підозр фігурантам.
За його словами, це відбудеться після порівняння відповідних аудіозаписів з вилученими слідством документами та фінансовим “слідом”.
Семен Кривонос уточнив, що кошти у справі надходили не лише з енергетичного сектору, а й з інших сфер державної діяльності. Однак енергетика була пріоритетною для розслідування, пояснив він, оскільки наразі вона є найбільш закритою у частині регулювання.