Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака вранці у п’ятницю, 28 листопада.

Про це повідомляє кореспондент видання Українська правда з місця події в урядовому кварталі.

Обшуки в Єрмака – що відомо

Журналісти повідомляють, що зафіксували, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зараз дивляться

Інформацію про обшуки НАБУ і САП в Андрія Єрмака підтверджують народні депутати, зокрема Ярослав Железняк.

– НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. Якщо що, готуйтеся захищати НАБУ/САП в разі потреби, – написав він.

25 листопада директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що очікує на розширення справи Мідас щодо масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері та не виключає висунення нових підозр фігурантам.

За його словами, це відбудеться після порівняння відповідних аудіозаписів з вилученими слідством документами та фінансовим “слідом”.

Семен Кривонос уточнив, що кошти у справі надходили не лише з енергетичного сектору, а й з інших сфер державної діяльності. Однак енергетика була пріоритетною для розслідування, пояснив він, оскільки наразі вона є найбільш закритою у частині регулювання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.