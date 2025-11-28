Электроснабжение отключат во всех областях Украины в субботу, 29 ноября.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Отключение света по Украине 29 ноября

По данным Укрэнерго, 29 ноября во всех регионах Украины применят меры по ограничению потребления.

Там уточнили, что причиной введения ограничений являются последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Время и объем отключения света по Украине будут следующими:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться.

В компании призвали потребителей следить за информацией на официальных страницах облэнерго в каждом регионе отдельно.

Там добавили, что когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее необходимо экономно.

Напомним, глава правления Национальной энергетической компании Укрэнерго Виталий Зайченко не исключает, что графики отключений электроснабжения в Украине могут действовать в течение всего отопительного сезона.

